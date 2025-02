Mărturii din infernul de foc din Chicago, în care a pierit un băieţel român, iar mama sa este în stare critică. Simina şi-a pierdut şi soţul în urmă cu 2 ani

Incendiul a izbucnit vineri, aproape de orele prânzului, într-un bloc de apartamente din North Side, Chicago, la primul etaj al clădirii, acolo unde Simina locuia împreună cu cei doi copii ai săi. Milan, băieţelul de 6 ani, a rămas acasă pentru că era răcit. Din răsputeri a încercat mama să îl salveze, nu a avut nicio şansă. Flăcările au cuprins clădirea într-o fracţiune de secundă, iar scările s-au prăbuşit. Prietenele ei din Chicago povestesc îngrozite momentul.

"Clădirile din Chicago sunt cam cu trei etaje şi au o scară exterioară din lemn. Şi atunci, când s-au întors, scara aceea s-a prăbuşit. Din ce am înţeles de la martori, ea a ieşit sângerând şi în flăcări cumva afară să ceară ajutor pentru băieţel", povesteşte Cristina Kerceli, prietena victimei.

"Am mirosit fumul imediat cum am ieşit afară. Mirosea ciudat şi, dintr-odată, am văzut-o pe această doamnă, afară, era plină de sânge şi erau flăcări peste tot. A fost îngrozitor. Este oribil! Noi o cunoaştem pe tânăra de la primul etaj. Cunoaştem pe toată lumea din clădire, avem şi oameni noi, dar ea avea şi un copil mic. Este atât de trist, oricare dintre noi putea fi în acel apartament", spun vecinii femeii.

Vecinii au sărit în ajutorul victimelor

Până la sosirea pompierilor, eforturi disperate au făcut şi vecinii. Dar nu au reuşit să intre în casă din cauza fumului dens. Probleme au avut şi echipajele de salvare. Doi dintre cei peste 100 de pompieri veniţi să stingă flăcările s-au rănit pe scări când încercau să îl salveze pe băieţel.

"Am ridicat toate aceste scări pentru a facilita evacuările, în caz că sunt oameni care trebuie să coboare. Casele scărilor au fost cuprinse de flăcări și oamenii nu au putut ieşi. Când am ajuns aici, nimeni nu putea coborî pe scări", a declarat Robert Jurezicz, pompier-şer.

În eforturile disperate să îl scoată pe băiat din flăcări, Simina a suferit şi ea arsuri grave. Acum este internată în stare critică. "Eu am fost la spital la ea, iniţial, unde a fost dusă de urgenţă. Apoi a fost transferată la centrul de arşi. Sunt arsuri la nivelul feţei şi pe mâini", mai spune Cristina Kerceli.

În ţară, tragedia a fost anunţată pe Facebook de sora ei geamănă, care locuieşte la Cluj. Cel de-al doilea copil al actriţei de 38 de ani este în afara oricărui pericol. La momentul tragediei, micuţul nu era acasă. "Simina mai are un copilaş de 3 ani şi el era la grădiniţă. Simina a rămas cu Milan în apartament pentru că Milan era răcit", povesteşte Rocsana Contraş, sora victimei.

A doua tragedie pe care o trăieşte în mai puţin de 2 ani

"A fost o minune. Politica grădiniţei copilului cel mare este că dacă face febră, 48 de ore nu putea să mai meargă la şcoală. Şi de câte ori se întâmpla aşa, ea nu îl mai ducea pe al doilea copil la grădiniţă. A fost o minună că ieri l-a trimis pe băieţelul mic la grădiniţă", mai spune Cristina Kerceli.

Acum băiatul a rămas în grija naşei sale, care locuieşte tot în Chicago. Este a doua tragedie pe care actriţa româncă o trăieşte în mai puţin de doi ani. "Soţul ei a murit acum un an de zile. Nu se poate atâta durere. Au zis medicii că o să fie o recuperare lungă. Să nu apară complicaţii în astea 24 de ore, că nu se ştie cât fum a inhalat", povesteşte sora Siminei.

Până să se stabilească în America, în urmă cu mai bine de 10 ani, Simona Contraş a fost actriţă la Teatrul Naţional din Sibiu, acolo unde a făcut şi facultatea. Şi-a continuat cariera în Chicago, unde era celebră în comunitatea de români de acolo şi nu numai. Performanţele sale pe scenă i-au adus numeroase premii.

În ultimii ani însă a decis să dea scena pentru familie. Fără să ştie ce tragedii îi pregăteşte viaţa. "Am luat o mică pauză din viaţa artistică. Am decis să am un băieţel şi sunt foarte fericită cu această decizie".

