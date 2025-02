În Capitală, de străzi deszăpezite se bucură doar şoferii. De departe, pietonilor le e cel mai greu. Zgribuliţi, oamenii fac slalom printre mormanele de zăpadă de pe trotuar. Unde e imposibil, merg direct pe stradă, printre maşini, după cum subliniază discuţia dintre un reporter Observator şi un pieton.

Reporter: Ce faceţi? Mergeţi pe şosea?

Pieton: Păi ce să facem? Şi pe colo şi pe colo. Asta e, ce să facem, ne chinuim.

Alţii se încumetă să îşi facă loc singuri, încercând să curețe trotuarele cu lopeți și mături. Un bărbat mărturisește că a început să dea zăpada de aproape două ore, dar stratul gros face ca efortul său să fie aproape inutil.

Reporter: De la ce oră daţi la zăpadă?

Locatar: Eu dau de două ore la zăpadă. Ne-a prins pe nepregătite, ca de obicei.

"Dar chiar i-a surprins. pe alee, printre blocuri, nu se poate merge. Mai ales, dacă ești mai în vârstă, mai bine stai acasă", spune un alt locatar.

Conform legislației, obligația de a deszăpezi trotuarele revine autorităților locale, dar și proprietarilor de imobile sau administratorilor de clădiri. Primarul Capitalei a cerut primăriilor de sector să curețe trotuarele și străzile dintre blocuri, nu doar arterele principale, însă multe dintre acestea au rămas necurățate.

În sectorul 3, de exemplu, trotuarele au fost complet acoperite de zăpadă, iar locuitorii spun că nu au văzut pe nimeni curățând zona. Această situație se repetă în fiecare an, iar pietonii sunt lăsați să se descurce singuri, în ciuda obligațiilor legale ale administrației locale.

Sub stratul de zăpadă bătătorită se formează un strat de gheață periculos, iar consecințele nu au întârziat să apară. Doar într-un singur spital din București au ajuns zeci de persoane cu fracturi și entorse după ce au alunecat pe trotuarele necurățate.

Număr record de pacienți la camerele de gardă

Spitalele din marile orașe sunt supraaglomerate de pacienți care au suferit accidente din cauza gheții. Medicii spun că majoritatea cazurilor sunt fracturi la nivelul mâinilor și picioarelor, iar multe dintre ele necesită intervenție chirurgicală. În Iaşi, de exemplu, a fost record de internări la ortopedie din cauza gheţii formate sub zăpadă.

"44 de cazuri în 24 de ore. Sunt pacienți cu fracturi, cu entorse şi luxații, 10 dintre ei având nevoie de internare în clinica de ortopedie pentru intervenţie chirurgicală", a declarat Diana Cimpoeșu - UPU Smurd Iași:

"80% din fracturile care se adresează serviciului nostru, de bazin sau de şold, au indicaţie chirurgicală", spune medicul ortoped Dan Cionca, subliniind gravitatea situației.

La camera de gardă din Buzău, medicii au primit la foc automat pacienţi care au căzut pe gheaţă.

O mamă povestește că fiica sa a căzut și și-a rupt mâna: "Mi-a trimis mesaj că a căzut și crede că și-a rupt mânuţa. A alunecat pe gheaţă, fiind zăpada mare, sub zăpadă este gheaţă, a alunecat și a căzut", spune femeia, care a ajuns de urgență la spital.

Un alt părinte s-a regăsit în aceeaşi situaţie: "A ieșit din casă, când a călcat pe treaptă, a căzut în genunchi și s-a lovit".

În Buzău, medicii spun că valul de pacienți a fost neașteptat: "30 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au căzut pe gheață, e vorba de 21 de adulți și 9 copii", spune Adriana Bunilă – purtător de cuvânt Spitalul Județean Buzău.

Medicii recomandă prudență: mers precaut și încălțăminte adecvată

Pentru a evita astfel de accidente, specialiștii recomandă prudență maximă în această perioadă. Una dintre metodele cele mai eficiente este mersul precaut, cu pași mici și siguri, de tip pinguin, care reduce riscul de alunecare.

Pentru vârstnici, un baston cu vârf metalic poate oferi mai multă stabilitate, iar încălțămintea cu talpă antiderapantă este esențială pentru siguranță.

"Mi-e teamă. Ieri nu am ieşit, abia am ieșit la analize. Când m-am întors, greu… Pentru că se făcuse alunecuş și de abia am venit", spune o femeie în vârstă, care evită să iasă din casă din cauza gheții.

Şi încălţămintea potrivită ne poate salva de la oase rupte. Ghetele cu talpă antiderapantă ar trebui să fie pe lista de cumpărături zilele acestea. Medicii avertizează că trotuarele necurățate rămân un pericol major în această perioadă și fac apel la autorități să își respecte obligațiile legale pentru a preveni noi accidente. În timp ce unii pietoni se descurcă singuri, cu lopeți și mănuși, alții ajung direct la urgențe.

În ultimele ore, 45 de pacienți au ajuns la Spitalul Floreasca din București, dintre care șase au necesitat internare, la Spitalul Sf. Spiridon din Iași au fost înregistrate 44 de cazuri, iar la Spitalul Județean din Buzău, 30 de persoane, dintre care 21 de adulți și nouă copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

