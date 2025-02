Tragedia a fost anunţată pe un cont de Facebook de sora geamănă, aflată în România. Toţi cei care au cunoscut-o pe actriţa stabilită acum în Chicago, se roagă să aibă putere. Să se recupereze, dar să treacă şi peste tragedia cumplită. A doua din viaţa ei. Şi soţul i-a murit acum doi ani.

"Am mirosit fumul imediat cum am ieşit afară. Mirosea ciudat şi, dintr-o dată, am văzut-o pe această doamnă, afară, era plină de sânge şi erau flăcări peste tot. A fost îngrozitor", spune un martor.

Și-a pierdut soțul și acum fiul

Incendiul a izbucnit noaptea trecută, într-un bloc de apartamente cu trei etaje din North Side, Chicago. La primul etaj, în apartamentul unde locuia femeia alături de cei doi copii ai ei. Băiatul de 6 ani a suferit arsuri grave, iar mama sa a încercat disperată să-l salveze.

"Este oribil! Noi o cunoaştem pe tânăra de la primul etaj. Cunoaştem pe toată lumea din clădire, avem şi oameni noi, dar ea avea şi un copil mic. Este atât de trist, oricare dintre noi putea fi în acel apartament", spune un vecin al familiei.

Eforturi disperate au făcut şi vecinii. Dar au fost împiedicaţi să intre în casă, de fumul dens. 100 de pompieri s-au luptat cu flăcările. Pentru copilul de 6 ani, a fost prea târziu.

"Am ridicat toate aceste scări pentru a facilita evacuările, în caz că sunt oameni care trebuie să coboare. Casele scărilor au fost cuprinse de flăcări și oamenii nu au putut ieşi. Când am ajuns aici, nimeni nu putea coborî pe scări", spune Robert Jurezicz, pompier șef.

Doi pompieri au fost, de asemenea, răniţi atunci când scările interioare s-au prăbuşit. Din fericire, starea lor este stabilă, spun medicii. Cel de-al doilea copil al actriţei se află în grija prietenilor.

