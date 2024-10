Doctoriţa a fost pusă deja în libertate și vă rămâne acasă în următoarele două luni până când copilul vă împlini vârsta de un an, adică la începutul lunii decembrie. Aceasta e acuzată la trei ani de închisoare pentru că a luat şpagă de la 280 de pacienți. Vorbim despre pacienți bolnavi de cancer. Femeile au dreptul să fie puse în stare de libertate pentru a-și creste copilul până la un an, dar există o serie de obligații pe care le are doctoriţa în perioada următoare. Nu are voie să părăsească județul Suceava și nici să dețină arme și trebuie să ia constant legătură cu Inspectoratul Județean de Politie din Suceava. De asemenea, trebuie să anunțe în cazul în care dorește să-și schimbe locuința.

