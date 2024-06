Un bărbat din Republica Moldova a provocat un val de reacții printre internauți, după ce a publicat un videoclip pe TikTok în care își lua rămas bun de la Germania, țara unde a trăit timp de cinci ani.

”Germania, îți mulțumesc pentru primire. Îți mulțumesc pentru nervi și stres. Îți mulțumesc pentru depresie. Îți mulțumesc pentru trei saci de scrisori și pentru amenzi. Îți mulțumesc pentru tot! Ajunge, eu am plecat acasă”, i-a transmis bărbatul Germaniei.

După ce a postat clipul, reacțiile nu au încetat să apară. Reacțiile au fost diverse, atât din partea compatrioților din Moldova, cât și din partea românilor. Unii au susținut decizia bărbatului de a se întoarce acasă, afirmând că străinătatea nu este pentru toată lumea și că fericirea nu poate fi măsurată doar în bani. În schimb, alții au fost mai critici, întrebându-se de ce a stat atât de mult timp în Germania dacă experiența i-a fost atât de grea.

Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară

”Germania nu cheamă pe nimeni și nici nu plânge după nimeni, e alegerea fiecăruia când vine și cât vrei sa stai aici”

”Pentru stres, depresie, nervi stres.. De ce ai stat 5 ani?”

”Mulți stau doar pentru bani. Sufletește, în Germania, te simți ca un nimeni.”

”Eu am jumate de an deja de când am lăsat Anglia. Sa știi ca acasă acum e altfel. E mai bine. Nu o sa-ti para rău că vii acasă.”

”Pentru mașină ai uitat sa mulțumești.”

”Și eu am lăsat Germania după 7 ani și am aproape doi ani de cand sunt în Moldova, și aici se fac bani acum!”

”Ce stres te așteaptă după o lună în Moldova, o să fugi înapoi”

”Să vezi peste ce stres și depresie ai sa dai în Moldova”

”Nu merită pentru ceva bani în plus să trăiești în străinătate.”

”Dumnezeu să-ți ajute. Eu după 17 ani de Italia sunt o fericită acasă la mine. Cu bani puțini dar sunt fericită!”

”Of! Cât aș vrea să ne mutam și noi acasă dar din păcate România nu ne poate oferi prea multe. Noi ar trebui sa dăm bani ca să ne angajam în domeniul nostru. Mi-e ciudă de mor, când se va trezi România?”

