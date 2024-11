"M-au trimis acasă că e sănătoasă, nu are nimic", spune fiica femeii. Marinela retrăieşte printre lacrimi ziua în care şi-a văzut mama de 70 de ani murind în faţa Spitalului de Urgenţă din Slatina. Femeia şi-a dat ultima suflare în staţia de autobuz, la câteva minute după ce medicii i-au dat asigurări că nu are nicio problemă gravă de sănătate. Fiica ei îi acuză pe medici de neglijenţă şi malpraxis, mai ales că femeia le a spus doctrilor că are dureri groaznice în piept. Făcuse de fapt infarct. "Mi-au spus că nu are nimic grav, că are doar o colică abdominală şi pentru asta i s-a prescris un tratament şi mi-a spus să mergem acasă", a declarat Marinela Roşu, fiica victimei.

Prima perfuzie i-a fost pusă abia după patru ore, acuza familia victimei

Prima perfuzie i-a fost pusă abia după patru ore, acuza familia victimei. "Mi-au răspuns că nu s-a văitat şi nu a cerut şi nu i-a făcut nimic. Au ţinut-o patru ore. Noi am aştepta afară patru ore, nu ne-a zis nimeni nimic", a declarat Marinela Roşu, fiica victimei. "În ultimii 2-3 ani ne confruntăm cu un aflux foarte mare de pacienţi în prezent se văd şi peste 250 de pacienţi la UPU, asta cu un colectiv de 9 medici", a declarat Angela Nicolae, manager spital Slatina. Familia îşi caută acum dreptatea în instanţă. Spitalul a deschis o anchetă internă.

"Dacă se va stabili cea mai mică vinovăţie în sarcina oricărui salariat, oricărei persoane implicate, aceasta va fi sancţionată cu siguranţă", a declarat Angela Nicolae, manager spital Slatina. Nu e primul caz care în care medicii sunt acuzati de malpraxis. La începutul anului, o bătrână din Iaşi a stat ore bune moartă între paturile din salon. Iar în vară un copil de 1 an şi 7 luni a murit de bronhopneumonie, la două zile de la internarea in spitalul din calafat. Doi medici au fost acuzaţi că ar fi examinat copilul superficial.

