În parcul de distracții de iarnă de la Cavnic s-a făcut astăzi trenulețul bucuriei. Departe de cărți și caiete, elevii s-au bucurat de prima zi de minivacanţă. Pârtia de tubbing a fost neîncăpătoare.

Gabriela, elevă: Foarte frumos, fenomenal, nici nu am cuvinte. Niciodată n-o să-mi fie frică. Este a doua sau a treia tură, dar o să vreau să mă dau de mai multe ori

Alessia Popa, elevă: La început mi-a fost frică, dar e super tare. Este mult mai bine aici, la zăpadă, decât la şcoală

Părinţii au plătit 60 de lei pentru o oră pe pârtia de tubbing, dar copiii au avut la dispoziţie şi alte activităţi distractive.

Cristian Onișa, administrator parc distracții: La o oră achiziţionată, primesc două ore gratis şi în timpul ăsta copiii pot să beneficieze şi de parcul de tubbing şi de patinoar

Gradul de ocupare în stațiunea Cavnic în acest mini-sejur este de 100%. Pentru o noapte de cazare, cu acces la SPA și skipass, preţurile au pornit de la 460 de lei.

În Pasul Vâlcan, la granița dintre judeţele Gorj și Hunedoara, sute de turişti au încins hora unirii şi au dansat în jurul unui desen impresionant: conturul hărţii României. Loc ales deloc întâmplător.

Aldona Todoran, organizatoare eveniment: Suntem chiar pe graniţa fostului Imperiu Austro-Ungar, iar pe aici a fost linia frontului în Primul Război Mondial, s-au dat lupte grele. Aşa că ce onoare poate fi mai mare decât să fim aici să facem hora, să arătăm că suntem uniţi

Reacţiile participanţilor au fost pe măsură: "La Mulţi Ani români de pretutindeni. Cum a fost drumul? A fost foarte frumos! Uitaţi-vă şi ninge, nu plouă, bucurie mare", "Am fost şi anul trecut. Eu stau în Anglia. Trebuia să plec marţi, dar am amânat cu o săptămână ca să fiu aici special", "Două ore am făcut până aici. Dar nu m-au deranjat nici drumul, nici vântul. Sunt echipat cu tot ce trebuie".

Pentru conturarea hărţii, a fost nevoie de o mobilizare mare de forţe.

Paul Şerban, artist plastic: De luni am venit, după am luat o pauză, am făcut nişte măsurători, am venit ieri, joi, şi am muncit toată ziua. Am tras de ne-am cocoşat, o brigadă întreagă de montaniarzi

În Poiana Braşov, turiştii au ocupat toate pârtiile din staţiune, dar nu toţi au fost mulţumiţi: "Zăpada este foarte apoasă, sunt multe pietre, în curând o să apară şi mai multă gheaţă, este aglomeraţie, cald", "Le-aş spune prietenilor să nu vină, că nu este loc pentru ei. Le-aş spune asta pentru că vreau să fie mai mult spaţiu pentru mine, că sunt egoist", "E foarte aglomerat azi, dar pârtiile sunt foarte bune. Sunt foarte lungi. A fost vreme bună, a nins puţin. Una peste alta, foarte frumos! Este şi foarte ieftin, comparativ cu alte ţări. Cu siguranţă aş recomanda experienţa".

Claudiu Loghin, reporter Observator: Aşa arată primul sfârşit de săptămână din acest sezon al sporturilor de iarnă, cu toate pârtiile deschise în Masivul Postăvarul. Ultima pârtie, deschisă chiar în acestă săptămână, Subteleferic, are 2.200 metri lungime, 650 de metri diferenţă de nivel şi o zăpadă ca-n poveşti

Hotelierii de la munte se aşteaptă la un adevărat vârf turistic în acest sfârşit de săptămână.

