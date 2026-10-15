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Mihai Stoica a făcut accident în Bucureşti: "Maşina e daună totală"

Mihai Stoica a făcut accident în Bucureşti: "Maşina e daună totală" Mihai Stoica a făcut accident în Bucureşti: "Maşina e daună totală" - Sursa: Profimedia
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.10.2026, 21:51 | Modificat la 15.10.2026, 21:53

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a fost implicat într-un accident rutier joi seara, în Capitală. În urma incidentului, el a declarat că este bine, însă mașina sa e "daună totală".

Potrivit ProSport, citat de Mediafax, Mihai Stoica a declarat că este nevinovat de producerea accidentului.

Incidentul s-a produs pe Bulevardul Octavian Goga din București. 

Mihai Stoica: "Sunt bine"

"Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%", a declarat Mihai Stoica pentru ProSport.

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Nu e prima dată când a fost implicat într-un accident rutier

La sfârșitul anului 2007, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mai fost implicat într-un alt accident rutier. Acesta s-a produs în timp ce se deplasa spre o pârtie de schi dintr-o staţiune din Austria.

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Înainte de a junge la pârtia de schi, vehiculul său a fost implicat într-un accident, alături de alte două mașini.

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La momentul respectiv, a spus că  nu a rezultat din fericire niciun rănit, însă a admis că „a văzut moartea cu ochii”, potrivit sursei citate.

Doi ani mai târziu, Mihai Stoica a mai fost implicat într-un accident rutier, de data aceasta pe Bulevardul Mihai Eminescu din Capitală.

Atunci, mașina lui s-a lovit de un alt vehicul.

Denisa Vladislav
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