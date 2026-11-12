Gigi Becali anunţă despărţirea de Mihai Stoica, preşedintele de la FCSB

Aflată într-o criză de identitate a jocului şi de rezultate, FCSB, fosta campioană a României la fotbal, a încasat, joi, o nouă lovitură.

Mihai Stoica şi-ar fi înaintat demisia din funcţia de preşedinte al FCSB - Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, ar fi decis să-şi înainteze demisia, nemulţumit de ultimele mutări realizate de patronul Gigi Becali la club.

Nemulţumit de o nouă eliminare prematură din cupele europene şi de locul ocupat în clasament, 8, la finalul turului, Gigi Becali ar fi decis să facă mai multe modificări în cadrul clubului, astfel încât să-i reducă din puteri lui Mihai Stoica.

Voalat, Gigi Becali l-ar fi acuzat pe Mihai Stoica de campania slabă de transferuri şi ar fi decis ca acesta să nu mai aibă un cuvânt important de spus în ceea ce priveşte achiziţiile de jucători.

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De asemenea, Gigi Becali ar fi decis să înlăture din club mai multe nume grele, în frunte cu Florin Cernat.

În condiţiile date, Mihai Stoica ar fi decis să-şi înainteze demisia, situaţie confirmată, pentru digisport.ro, de Gigi Becali. Patronul FCSB ar fi anunţat că va face mai multe dezvăluiri în cursul zilei de joi, dar şi că nu renunţă la ideea de a-l întoarce pe Mihai Stoica din drum.

De altfel, a mai existat un moment de cumpănă, în urmă cu circa 20 de ani, în relaţia dintre cei doi. Mihai Stoica şi Gigi Becali s-au mai certat în 2007, moment în care Mihai Stoica ar fi făcut pasul către Unirea Urziceni, formaţie pe care a reuşit să o ducă în Liga Campionilor, înainte ca Unirea să intre în faliment, iar Mihai Stoica să revină la FCSB, în 2010.