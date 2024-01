360 de elevi de la o şcoală din comuna Schela sunt nevoiţi să gândească acum... la rece. Încă de la începutul anului şcolar, aceşti învaţă în containere. Dacă până acum situația era mai uşor de acceptat, de câteva zile, atmosfera de la ore a devenit una glaciară, cu temperaturi care nu depăşesc zero grade.

Luiza Dumitraşcu, directoarea şcolii: Noi am încercat să ne descurcăm cât am putut de bine. La prima oră mi-au spus doamnele învăţătoare, copiii au stat cu gecuţa pe ei.

Părinte: Din cele spuse de copilul meu a fost foarte frig. Când a venit de la şcoală a zis că ea nu se mai duce la şcoală, dacă e la fel de frig.

Bunic: Toţi sunt bolnavi. Sunt răciţi s-au îmbolnăvit de la frig.

Elevii de gimnaziu vor învăţa în continuare în containere

După ce au îngheţat în clase cu pixul în mână, zile întregi, elevii au fost mutaţi într-un final în online. Însă doar şcolarii claselor primare. Cei de gimnaziu vor învăţa în continuare în containere, începând cu ora prânzului.

Luiza Dumitraşcu, directoarea şcolii: Am convocat şi noi Consiliul de Administraţie. Am informat şi inspectoratul şi am luat decizia ca copiii să înveţe în online.

Maricel Petrea, primar Schela: Am venit cu un cablu gros şcoală. Am mai montat câte o priză în fiecare container. Dacă se lasă pe timpul nopţii, este căldură în container.

Şcoala din comuna Schela a intrat în proces de reabilitate, însă nici până acum nu s-a făcut o licitaţie pentru începerea lucrărilor.

Peste 1.200 de elevi, din două şcoli din Ciorani, au trecut şi ei în online

Frig este şi în Prahova. Peste 1.200 de elevi, din două şcoli din Ciorani, au trecut şi ei în online din cauza frigului din clase.

Daniel Burlacu, director Liceul Tehnologic Ciorani: S-a luat decizia să sistăm consumul de gaze naturale, noi ca instituţii publice în primul rând, pentru a face economii, pentru a-i ajunge populaţiei.

Operatorul de gaz spune că au existat două probleme tehnice

O decizie din cauza căreia au de suferit şi localnicii, care acum sunt nevoiţi să-şi încălzească casele cu radiatoare.

Cristi Georgescu, corespondent Observator: Aici se află instalația de la care ar fi pornit avaria. Operatorul de gaz spune că au existat două probleme tehnice. Prima de la operatorul de sonde, iar a doua de la furnizorul de gaze naturale, unde s-ar înregistra o presiune scăzută. Astfel, ar fi apărut problema, în urma cărora gazul vine cu porţi în scurte perioade de timp, la Ciorani şi Tomșani.

Localnicii ar putea beneficia de gaze fără întrerupere, începând 15 ianuarie. Tot de atunci, şi elevii s-ar putea întoarce în bănci.

