Mircea Cărtărescu, respins de Academia Română la 1 vot. Reacții dure: "Academia, manipulată de ură și invidie"

Decizia a stârnit reacții dure din partea unor nume importante ale culturii române. Ana Blandiana a condamnat vehement ceea ce ea consideră a fi o "revărsare de ură, invidie și frustrări" în cadrul Academiei, iar Radu Vancu a acuzat instituția că este "locuită de spiritul naționalismului extremist", relatează news.ro.

Ana Blandiana: "Academia Română, manipulată de ură, invidie și frustrări"

Scriitoarea Ana Blandiana a reacționat dur la respingerea lui Cărtărescu, considerând că acest episod va lăsa "încă o pată pe obrazul Academiei".

"Propunerea de a fi primit în Academie unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori în viaţă, votat în unanimitate de secţia de specialitate a putut declanşa sub această cupolă un val de însemnătăţi de o asemenea violenţă. Primit sau nu în Academie Cărtărescu rămâne acelaşi scriitor, dar această pată de pe imaginea Academiei, încă una pe lângă atâtea de la 1948 încoace nu se va şterge", a scris Ana Blandiana pe Facebook.

Ea a comparat atacurile la adresa lui Cărtărescu cu cele îndreptate împotriva sa în trecut, afirmând că Academia a ajuns să fie manipulată de "ură, invidie și frustrări".

"Mă simt profund umilită de faptul că sunt obligată (obligată de mine însămi, de propria mea conştiinţă) să iau cuvântul în adunarea generală a Academiei Române împotriva unei asemenea revărsări de ură, de vulgaritate, de calomnie şi obscurantism care m-a întors în timp pe vremea revistei "Săptămâna" şi revistei "România Mare". Ani de zile am fost atacată în acelaşi stil şi cu aceeaşi violenţă şi nu am răspuns niciodată pentru că mi se părea mai uşor să suport calomnia decât să mă cobor şi să mă murdăresc combătând-o. Acum însă nu este vorba de mine şi oricât ar părea de ciudat nu este vorba nici de Cărtărescu".

"Am luat cuvântul ca să mă adresez oamenilor de ştiinţă care ocupă majoritatea locurilor de sub această cupolă, savanţilor care nu au timp să citească romane de 1000 de pagini chiar dacă sunt traduse în multe limbi şi iau mari premii internaţionale aşa cum nici eu nu le citesc pentru că nu le-aş înţelege operele, dar asta nu m-a împiedicat să-i votez cu inima zvâcnind de mândrie pe când le numărau în cv-uri sutele de citări internaţionale. Slujim fiecare în felul nostru valoarea din care ne construim nu numai propriul destin ci şi destinul ţării noastre. Am luat cuvântul ca să vă conjur să nu vă lăsaţi manipulaţi de ură, invidie, frustrări care sunt tot atâtea urme de luptă împotriva valorii, să vă împiedic să nu mai aşezaţi încă o pată pe lângă atâtea altele de după 1948 pe obrazul Academiei Române", a transmis Ana Blandiana.

Radu Vancu: "Academia Română este dominată de un naționalism extremist"

Poetul și profesorul Radu Vancu a făcut, la rândul său, acuzații grave la adresa Academiei, afirmând că decizia de a-l respinge pe Cărtărescu a fost motivată de un naționalism extremist.

"Așa cum arată lucrurile acum, e limpede că o mare parte din Academia Română e locuită de spiritul naționalismului extremist de rit georgist", a scris Vancu.

El a dezvăluit și unele dintre motivele invocate împotriva lui Cărtărescu în cadrul votului:

"Printre argumentele împotriva lui s-a spus că i-ar denigra pe Eminescu și Cioran, întrucât ar fi afirmat că Eminescu a fost antisemit, iar Cioran, legionar. Chestiuni evident adevărate, probate istoric."

Rezultatele alegerilor din Academia Română

În cadrul votului din 12 februarie, Academia Română a ales patru membri corespondenți și doi membri de onoare din străinătate:

Membri corespondenți:

Dan-Cristian Vodnar (Științe agricole și silvice)

(Științe agricole și silvice) Romiță Iucu (Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie)

(Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie) Gheorghe Remete (Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie)

(Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie) Dorin Ștefan (Arte, arhitectură și audiovizual)

Membri de onoare din străinătate:

Paul Michelson (SUA – Științe istorice și arheologie)

(SUA – Științe istorice și arheologie) Jean-Pierre Sauvage (Franța – Științe chimice)

Deși a fost propus de Secția de Filologie cu unanimitate de voturi, Mircea Cărtărescu a ratat admiterea, obținând 73 de voturi din cele 74 necesare.

"Este o mare părere de rău pentru noi, pentru că a fost susținut cu multă căldură de secție", a declarat Rodica Zafiu, președinte interimar al Secției de Filologie, pentru Edupedu.

