Mirele, care apare alături de artist, într-un videoclip înregistrat în 2020, susţine că i-a dat 5.500 de euro pentru două ore de spectacol. Nuntaşii l-au aşteptat însă în zadar.

Laurenţiu Bîţu, denunţătorul lui Salam: Ne-a ţinut până în ziua evenimentului, la orele 22-23, că o să ajungă şi după aceea mi-a închis telefonul şi de atunci nu ştim absolut nimic. Am încercat să luăm legătura prin diverse persoane, dar fără nici un rezultat.

Dezamăgit că nu şi-a putut vedea LIVE cântăreţul preferat, în cea mai importantă zi din viaţă, a făcut plângere la poliţie. A depus la dosar zeci de discuţii cu un bărbat, care i-ar fi fost manager, la acea vreme. Acesta i-a scris în repetate rânduri că artistul îşi va ţine promisiunea.

Florin Salam a stat 3 ore în faţa procurorilor din Târgovişte

Cântăreţul nu s-a prezentat în faţa anchetatorilor când a fost citat, aşa că astăzi, a fost adus la audieri cu mandat.

Cosmina Balint, reporter Observator: Trei ore a stat Florin Salam în faţa procurorilor din Târgovişte. La sfârşitul audierilor maraton, artistul a plecat un om liber. Are, însă, calitatea de suspect în dosarul de înselăciune deschis acum pe numele lui.

Manelistul are şi o explicaţie pentru fapta sa.

Florin Salam, manelist: În perioada aceea nu cântam pentru că eram cu vocea şi cum puteam să cânt. Un fotbalist poate să intre pe teren cu piciorul rupt?

Manelistul a avut variante diferite pentru jurnalişti şi TikTok

Pe Tik Tok, a avut însă altă variantă.

Florin Salam, manelist: Vii după cinci ani de zile să spui nu ştiu ce şi cred că ţi-ai primit şi banii, ţi-am şi cântat, dar nu mai contează. Ce se întâmplă acum, aceste înscenări sunt de doi lei.

Mirele şi cântăreţul nu au avut un contract semnat, ci ar fi fost o înţelegere verbală.

Laurenţiu Bîţu, denunţătorul lui Salam: El din două motive nu face contracte: unul, a zis că nu ştie să scrie, al doilea, nu vrea să plătească la stat impozite.

De altfel, artistul a recunoscut recent că a rămas repetent de patru ori în clasa a treia.

Florin Salam, manelist: Ca să te duci la poliţie, trebuie să ai un act la mână. Şi cu asta basta. Dacă nu ai dovezi, cum crezi că poţi să convingi?

Salam spune că vrea ca totul să fie "ca la carte" de acum

Florin Salam spune că vrea ca totul să fie "ca la carte" de acum încolo.

Florin Salam, manelist: Decât cu contract, cu clauze. Gata, în sfârşit lucrăm ca profesioniştii ca să nu ma existe situaţii de-astea, cu zvonuri. Nu! Negru scris pe alb!

Statul român încearcă de ani buni să taxeze cântăreţii de manele, însă fără prea mare succes. Deşi câştigă anual chiar sute de mii de euro, banii fie nu sunt declaraţi la fisc, fie sunt trecute sume derizorii. Autorităţile anunţau în 2017 că 11 artişti cunoscuţi ai acestui gen muzical au ascuns faptul că au câştigat peste un milion de euro. În acelaşi an, Florin Salam a fost prins pe un aeroport din Statele Unite cu nu mai puţin de 100 de mii de dolari.

Florin Salam, manelist (2017): Nu am furat, am cântat! Deci, nu am avut timp nici să mă odihnesc.

Banii proveneau din concerte, dar artistul nu i-a putut justifica prin acte, motiv pentru care a rămas fără ei. Şi colegii săi de breaslă erau ameninţaţi că dacă nu virează sumele indicate, ANAF le va bloca toate conturile bancare. O măsură puţin eficientă, pentru că e de notorietate faptul că maneliştii primesc şi păstrează doar cash.

