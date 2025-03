Sunt doar câteva detalii care sunt menționate de procurori despre acest magistrat, detalii care sunt trecute chiar în referatul cu propunere de arestare preventivă pentru cei 21 de inculpații, printre care și Horaţiu Potra și fiul acestuia, care au fost dați în urmărire internațională.

Vorbim așadar despre un judecător de la o curte de apel, care este acuzat de procurorii parchetului general de infracțiunea de favorizarea făptuitorului. În ceea ce privește posibilitatea ca Horaţiu Potra și fiul acestuia să fie extră dați în România, contează foarte mult locul în care se află aceștia.

Potrivit unor surse Observator, aceștia ar fi fugit în Dubai. Iar în legătură cu posibilitatea ca aceștia să fie extradați din Emiratele Arabe, Radu Marinescu, ministrul Justiției, a susținut faptul că România are mecanisme de cooperare cu Emiratele Arabe Unite, privind extradarea unor persoane care s-ar ascunde acolo și pe numele cărora există mandate de arestare.

Horaţiu Potra dat în urmărire internaţională

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt urmăriți de Poliția Română, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis mandate de arestare pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

"La data de 28.02.2025, Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Penala a emis mandatul de arestare preventiva cu nr.1U, inculpatul fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de tentativa la comiterea unor actiuni impotriva ordinii constitutionale, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si nerespectarea regimului materiilor explozive", se arată pe site-ul Poliției Române.

Vineri seară, ICCJ a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a 17 persoane implicate în dosarul în care este cercetat și Călin Georgescu. "Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală cu privire la inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei Florin, Borişca Cristian Sergiu, Comiza Adrian Inocenţiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechinţan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureşan Ovidiu Claudiu, Panţa Dan Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian şi Goloşiu Mihail Alex", scrie în documentul ÎCCJ. "Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: Potra Horaţiu, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale... nerespectarea regimului armelor și munițiilor... și nerespectarea regimului materiilor explozive, Potra Dorian, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, Potra Alexandru Cosmin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale...pe o perioadă de 30 de zile începând cu data punerii efective în executare a mandatului de arestare preventivă", se mai arată în documentul instanței.

Arsenal, 25 kg de aur şi 3 milioane de dolari, descoperite la gruparea lui Potra

Miercuri, anchetatorii au făcut 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj. Investigația vizează finanțarea campaniei electorale, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid. În timpul perchezițiilor, în locuința lui Horațiu Potra, anchetatorii au descoperit un important arsenal de arme și muniție, ascunse într-o cameră secretă. De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite sume mari de bani și lingouri de aur.

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta a fost pus miercuri sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicția de a părăsi țara fără aprobarea autorităților și de a publica pe rețelele sociale conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Georgescu este cercetat pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații, constituirea unei organizații cu caracter fascist și promovarea ideilor fasciste, legionare sau xenofobe.

