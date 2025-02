Horaţiu Potra recunoaşte că i-a cerut bani omului de afaceri Frank Timiş pentru campania lui Călin Georgescu

Şi mai apare o informaţie care arată caracatiţa din jurul unei adevărate reţele Georgescu - dosarul a fost instrumentat la Parchetul General şi nu la DIICOT, aşa cum ar trebui dacă ne luăm după natura acuzaţiilor, pentru că între suspecţii care l-au sprijinit pe fostul prezidenţiabil s-ar afla şi un magistrat.

Călin Georgescu nu a fost reţinut cu propunere de arestare. A fost plasat sub control judiciar şi are o lungă listă de interdicţii. Printre acestea se numără interdicţia de a posta pe reţelele sociale conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Mai mult, nu are voie să părăsească ţara, trebuie să se prezinte la Poliţie ori de câte ori este solicitat şi trebuie să informeze autorităţile cu privire la mijloacele prin care îşi asigură existenţa atunci când acestea fac o astfel de solicitare.

Georgescu a fost dus la Parchetul General după o dimineaţă în care poliţişti şi procurori au făcut zeci de descinderi la locuinţele şi celelalte proprietăţi ale lui Horaţiu Potra şi acoliţilor săi. În casa lui Potra, anchetatorii au descoperit o cameră mascată de un cuier, în care se aflau arme şi muniţie de război, iar în podea era ascuns un seif care conţinea aproape un milion de euro şi genţi pline cu lingouri de aur.

Potra a recunoscut că a cerut bani pentru campania lui Georgescu

Într-un interviu pentru Realitatea TV, Horaţiu Potra a confirmat că avea armele ilegal. "Decât să mori în legalitate, mai bine trăieşti în ilegalitate", a punctat acesta. Despre sumele uriaşe găsite spune că vin din contracte de mercenariat. A recunoscut chiar şi că i-a cerut omului de afaceri Frank Timiş 20 de milioane de euro pentru campania lui Georgescu încă de acum patru ani.

La schimb, potrivit interceptărilor din dosar, promitea acces la resursele României şi la minele de aur pe care în calitatea sa de viitor preşedinte, Georgescu le-ar fi redeschis. "O campanie electorală costă bani", a spus Potra. Pe de altă parte, Călin Georgescu a insistat să demonstreze contrariul şi a susţinut că n-a investit nimic în campanie.

„Cu patru ani în urmă, a fost o discuţie... Ştie toată lumea, până şi preşedinţii africani, ca să faci o campanie, se cheltuiesc nişte bani. A fost un mesaj.. domnule, uite, se poate... dacă se poate să susţină pe cineva.. s-a refuzat... Domnul Frank a spus: nu domnule, n-am!”, a mai declarat Horaţiu Potra.

Un alt apropiat al lui Călin Georgescu a fost reţinut pe aeroport, în timp ce încerca să plece în Oradea şi a fost adus cu mandat la Parchetul General. E vorba de organizatorul taberelor para militare neo legionare, devenit umbra lui Georgescu, Eugen Sechila. Desigur, reţinerea pentru câteva ore a lui Călin Georgescu i-a scos pe susţinătorii săi în stradă. O contribuţie majoră a avut şi George Simion, care şi-a scos parlamentarii din şedinţă şi au plecat, în grup, să protesteze faţă de reţinerea lui Georgescu.

Georgescu, sprijinit şi de Elon Musk

Însă fostul prezidenţiabil a primit sprijin şi din străinătate. Elon Musk a avut trei postări pe reţeaua sa socială, prin care îşi exprima revolta, iar un influencer american, cunoscut în sfera ultra conservatoare şi care se află în Bucureşti, a publicat imagini cu momentul în care Călin Georgescu a fost oprit în trafic şi informat că va fi dus la audieri.

Filmarea de la şoferul fostului candidat la preşedinţie a ajuns aproape instantaneu la influencerul MAGA. Tot din lumea MAGA vine şi salutul pe care l-a făcut Călin Georgescu la ieşirea de la audieri. Ştiţi bine, Elon Musk a dat tonul şi a stârnit condamnări internaţionale, dar s-a scuzat spunând că nu era un salut nazist ci unul roman. Strategul MAGA Steve Bannon l-a urmat şi a făcut acelaşi gest pe scena Convenţiei mişcărilor conservatoare de săptămâna trecută, iar asta l-a făcut inclusiv pe pupilul lui Marine Le Pen, liderul extremei drepte din Franţa, Jordan Bardella să-şi anuleze discursul în semn de protest.

Salutul nazist se circumscrie unei definiţii internaţionale clare, cu care operează în special institutele ce luptă cu antisemitismul. Mişcarea din mână a lui Călin Georgescu a fost calificată de Adina Marincea, cercetătoare la Institutul pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" drept nazistă.

Ce spun procurorii despre banii pentru campania lui Georgescu

Procurorii Parchetului General susțin că şeful mercenarilor Horațiu Potra s-a implicat în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, cerându-i bani omului de afaceri Frank Timiş, în schimbul promisiunii accesului la resursele României şi la minele de aur pe care în calitatea sa de viitor preşedinte, Georgescu le-ar fi redeschis.

"Aceasta implicare a lui POTRA HORATIU in finantarea camaniei electorale a lui CALIN GEORGESCU nu are un caracter izolat, probele administrate dovedind faptul ca inca din 27.04.2022, CALIN GEORGESCU i-a solicitat lui POTRA HORATIU sa-l abordeze pe FRANK TIMIS în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane USD.

Pentru compensație, POTRA HORATIU a spus că CALIN GEORGESCU "va deschide toate minele din România, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU", după câștigarea alegerilor. CG afirmă "Am nevoie de sprijin, apoi sprijin si eu!".

"Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din Romania, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump si de la cei care au negociat iesirea UK din EU. Mi-a spus daca pot vb cu dumneavoastra de un sprijin. Cand mi-a spus ca pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis sa-i spun ca Domnul Frank are "Elefanti minieri in Africa" nu prea vrea sa se mai implice in Ro.

Asta spuneati dumneavoastra candva raportat la minele din Africa (Elefanti), fata de minele din Ro. Cred ca ma contactat pentru ca un fost coleg de Legiune care stie ca lucrez pt Dvs, ii este apropiat, a avut grija de copii lui. D-ul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafata. Oameni harnici, destepti, credinciosi, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea."

Elementele de fapt retinute in cauza sunt de natura sa combata argumentatia in sensul ca intreaga campania electorala a lui CALIN GEORGESCU nu a beneficiat de nicio forma de finantare, iar eventualele plati facute au avut la baza acte dezinteresate de voluntariat din partea platitorilor, care nu au fost cunoscute de beneficiar", precizează procurorii.

