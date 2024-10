Chiar dacă suntem ţara cu cei mai mulţi iubitori de pisici din Uniunea Europeană, tot ne confruntăm cu multe prejudecăţi în ceea ce priveşte culoarea. Pisicile negre sunt animalele care stau cel mai mult in adăposturi pana îşi gasesc stăpani, pentru ca mulţi cosideră că aduc ghinion. Astăzi însă a fost ziua lor, iar vizitatorii care au trecut pragul muzeului Antipa au trecut si peste superstiţii şi au plecat acasă cu un nou membru al familiei.

Cu pisicile negre nu e niciodată simplu. Ori le iubeşți, ori ţi e teamă de ele. Ideea evenimentului de la Antipa a fost că orice pisică merită o casă, indiferent de culoarea ei. Pentru Noah, un pui de pisica de doar două luni și jumătate, a fost o zi norocoasă. Şi-a găsit un stăpân aproape la fel de mic ca el - pe Sebastian, care are doar 7 ani, dar adoră animalele.

"O să îi pun mâncărică și apiţă. Mami a zis pentru că e ziua pisicilor negre, să iau un puiuţ", a spus Sebastian. "Nici nu am apucat să iau biletele că el deja a fost aici și a încept să țipe după mine mami, pe asta îl vreau! A fost dragoste la prima vedere", a spus mama lui Sebastian.

Felinele negre şi-au găsit case noi

Şi Godzilla, o felină neagră, cu o mică pată albă pe gât, a avut noroc și și a găsit o casă. "Neagră și cu niște ochi frumoși. Foarte drăguţă e. E tinerică, un an jumate. Trăieşte mai mult ca mine, în principiu. M-am lipit dintr-o dată așa de ea, mi-a plăcut de ea. Am mai avut o pisică și a decedat, am luat-o de pe stradă", a spus noua stăpână a felinei.

Din păcate, în România, pisicile negre sunt animalele care își găsesc stăpâni cel mai greu. În ciuda aparențelor, toate pisicile negre şi-au găsit stăpâni în mai puțin de o oră. Au mai rămas disponibile doar cele colorate sau alb și negru. Fluxul de oameni este însă foarte mare așa că organizatorii estimează că și ele își vor găși o casă nouă în doar câteva ore.

De ce nu ar trebui să ne ferim de aceste pisici

Pe vremuri, pisicile negre erau venerate și considerate aducătoare de noroc. De-a lungul anilor, percepţia s-a schimbat radical. Mulți cred acum că pisicile negre aduc ghinion. Unii chiar fac trei pași în spate când o pisică neagră le taie calea.

"Aceste superstiții nu au nicio bază științifică. Sunt pur și simplu niște rămăşite ale unor temeri populare legate de culoarea neagră, magie, malefic și așa mai departe. Pisicile negre sunt pisici de culoare neagră. Nu sunt ceva anormal, nu sunt ceva nefiresc, nu sunt ceva malefic", explică Alexandru Iftime, biolog.

În Marea Britanie, pisica neagră este considerată talismanul pentru o căsnicie reuşită, iar în Scoţia se crede că pisoii negri vor atrage lucruri bune şi te vor feri de ghinion.

