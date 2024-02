Vezi și

Mama de 88 de ani și fiul de 57, trăiau cu chirie într-o garsonieră din cartierul Aleea Carpați. Bărbatul nu avea nici un loc de muncă iar femeia era paralizată. Prima dată a murit fiul, care a fost găsit în pat fără suflare. Mama sa a încercat să ceară ajutor încercând cu ultimele puteri să ajungă la uşă, însă n-a reuşit. A murit după ore întregi de agonie. Vecinii au început să se panicheze când au văzut că cei doi nu mai răspund de o săptămână.

Vecin: Ţineau geamul întredeschis şi nu era lumină şi acolo ne-am pus un semnul întrebării. Şi atunci am încercat să strigăm la balcon, de obicei lasă uşa deschisă. M-am dus, am încercat să deschid uşa, dar am întâmpinat o rezistenţă şi atunci mi-am dat seama că e vorba de ceva tragic.

Vecin: Poate că băiatul a făcut un infarct şi mama avrut să anunţe pe cineva şi s-a speriat şi ea.

Poliţia investighează cazul

La faţa locului, au intervenit polițiștii criminalişti care au început o investigaţie amplă.

Alexandra Luca, IPJ Mureș: Personalul medical dirijat la fața locului a constatat că nu mai prezentau semne vitale, trupurile celor doi fiind transportate la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor de deces.

În cauză, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

