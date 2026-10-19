Un atac şocant, de o violenţă cum am mai văzut doar în şcolile din America. Un elev de 13 ani a intrat înarmat şi mascat într-o şcoală din Bistriţa, cu scopul de a ucide un alt copil din motive rasiste. A înjunghiat-o, în schimb, pe o profesoară pentru că nu l-a lăsat să intre în clasă, dar şi pe un alt elev care s-a pus scut în faţa femeii. Atacatorul plănuise totul acum câteva luni şi anunţase ce are de gând să facă pe TikTok, acolo unde, cred anchetatorii, s-a radicalizat. Ministrul Educaţiei cere acum schimbarea legii astfel încât agresiunile asupra profesorilor să fie incriminate mai aspru.

Atacul îngrozitor a avut loc în prima oră de cursuri. Camerele de supraveghere l-au surprins pe elevul de 13 ani cum bate la uşă şi aşteaptă pe hol... pregătit să atace. După un minut, profesoara de matematică deschide uşa, moment în care adolescentul, care purta o cagulă şi o cască de motociclist, se năpusteşte asupra ei şi o înjunghie de mai multe ori în zona capului şi a abdomenului. Femeia încearcă să se lupte cu atactorul, dar este salvată de alt elev care, cu un curaj incredibil, iese din clasă şi încearcă să-l imobilizeze.

Atacatorul intră în clasă unde îşi caută cu privirea ţinta, un coleg de şcoală

Atacatorul intră apoi în clasă unde îşi caută cu privirea ţinta, un coleg de şcoală. Camerele de supraveghere surprind panica generală. Copiii de clasa a șasea ies în fugă pe hol, îngroziți. În clasă ar mai fi rămas doar 4 elevi, printre care şi cel vizat de agresor. N-a reuşit să-l rănească, pentru că ceilalţi colegi au sărit să-l apere. "A intervenit alt copil în ajutor. Am luat cu profesorul de sport cutitul tip briceag l-am imobilizat si l-am luat deoparte din clasa. Elevul care a intervenit avea ceva rani la cap. Noi suntem la poarta la toate portile ii urmarim sa vedem daca intra alt copil straini ca noi ii cunoastem", a declarat paznicul şcolii. În scurt timp, curtea şcolii s-a umplut de părinţi copleşiţi de spaimă, care cereau explicaţii.

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Elevul care a înjunghiat o profesoară de matematică şi un elev este în clasa şaptea. Nu și-a ascuns intențiile criminale. Cu aproape o oră înainte să atace, s-a dus în baia şcolii, unde s-a echipat şi s-a fotografiat. Apoi, a dezvăluit pe TikTok că a plănuit totul timp de 8 luni. "O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!" sau "Ne vedem în Valhalla!", a scris el în postare. Referirea la raiul războinicilor vikingi arată că băiatul îşi idealiza gestul violent şi se considera un erou. De altfel, surse judiciare spun că era cunoscut cu un comportament ciudat, într-o direcţie extremistă, iar atacul ar fi fost unul rasist. "Anul ăsta a fost premiant şi în fiecare an a fost premiant. S-au făcut nişte grupuri de copii în care s-a făcut bullying. Copilul ăsta, fiind mai liniştit, fiind la locul lui, învăţând bine, nu a vrut să intre în anumite grupuri în care au fost mai agresivi. Îi puneau piedică sau îl trânteau sau îl agresau. Nu era agitat deloc, cu mine a plecat cu maşina, în maşină l-am dus la şcoală. Cască de motociclist şi cagulă... el umbla cu bicicleta", a declarat bunicul copilului agresor.

"Un copil transferat din spania din 2019, 2020 am vazut o si pe mama copilului era foarte distrusa. Copilul pe care il viza era un copil luat in plasament", a declarat Vasile Șteopoaie, inspector școlar general. "E un semnal de alarma pentru toate scolile din sistemul de invatamant romanesc. Noi o sa solicitam primariei sa ne puna la dispozitie niste dispozitive care sa detecteze metalul. Am avut tot timpul activitati de prevenire, am schimbat si procedura de acces. Atata timp cat nu putem avea un impact in sensul de a percheziţiona si sa avea mai mult sprijin din acest punct de vedere nu stiu ce altceva am putea face noi ca institutie", a declarat Claudia Feldrihan, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 6 Bistrița.

După atacul din Bistriţa, ministrul Educației cere Parlamentului protecție penală specială pentru profesorii agresaţi, în sensul introducerii în lege a unor prevederi clare care să incrimineze mai ferm amenințările sau agresiunile îndreptate împotriva profesorilor, dar şi restricții de acces în școli pentru cei consideraţi un risc. Deocamdată, atacatorul de 13 ani a ajuns la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca. Ca şi în cazul crimei din Timiş, nu va răspunde penal pentru ce a făcut pentru că nu are 14 ani.