Explozia a avut loc în jurul orei 2 dimineaţa, într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc de patru etaje.

Deflagraţia a fost atât de puternică încât peretele exterior al unui apartament s-a prăbuşit iar bucăţi de construcţie au fost aruncate la zeci de metri distanţă şi au spart geamurile şi uşile unei grădiniţe aflata în vecinătate. În total 16 apartamente şi şapte maşini au fost serios avariate de deflagraţie.

O cameră de supraveghere a surprins momentul deflagraţiei

În câteva minute de la apelul la 112, la faţa locului au ajuns mai multe echipaje de medici, pompieri, dar şi angajaţii Distrigaz, care au evaluat zona pentru a se asigura că toţi locatarii sunt în siguranţă. 40 de adulţi şi 9 copii au fost scoşi din imobil.

"Explozia nu a fost urmata de incendiu, a fost afectata in prima faza apartamentul respectiv, dar sunt afectate toate apartamentele din scara respectiva si alte apartamente din bloc, in total 16 apartamente la o prima evaluare, afecatata este si o gradinita care are ferestrele pe partea blocului care sunt sparte", spune Ştefan Stoian, ISU Brăila.

Vecinii spun că proprietarul apartamentului în care a avut loc explozia este fost procuror.

Bărbatul de 71 de ani a suferit arsuri de gradul 1 și 2 şi a fost dus de urgenţă la spital.

La lumina zilei efectele deflagraţiei se văd şi mai bine. Multe bucăţi de tâmplărie şi geamuri au ajuns direct în stradă.

Suflul a fost atât de puternic încât pereții exteriori sau bacoanele de la câteva apartamente au sărit în aer pur și simplu. Acum se verifica daca structura de rezistenta a blocului a fost și ea afectata

Şapte maşini au fost afectate de suflul exploziei.

"Ne-am trezit într-o bubuitură și am fugit pe scări, ce să vă spun", zice un bărbat.

Cauza exploziei nu a fost deocamdată stabilită.

