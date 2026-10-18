O monedă de 2 euro poate valora sute sau chiar peste 1.000 de euro dacă este rară ori prezintă o eroare autentică de fabricație. Printre cele mai căutate exemplare se numără moneda dedicată prințesei Grace Kelly, emisă de Monaco, dar și unele monede ajunse în circulație din cauza unor defecte de batere. Nu orice detaliu neobișnuit înseamnă însă că ai o mică avere în buzunar.

Moneda de 2 euro pentru care colecţionarii sunt dispuşi să plătească peste 3.000 de euro. Cum o recunoști - Profimedia

Una dintre cele mai cunoscute monede comemorative de 2 euro a fost emisă de Monaco în 2007, pentru a marca împlinirea a 25 de ani de la moartea prințesei Grace de Monaco, fosta actriță americană Grace Kelly.

Tirajul a fost extrem de redus: doar 20.001 exemplare, potrivit datelor Băncii Centrale Europene, scrie Mediafax.

Moneda poate fi identificată după portretul prințesei, inscripția "MONACO" și anul 2007. În partea dreaptă a portretului apare numele artistului, "R.B. BARON", inițialele și numele sculptorului Roger Bernard Baron.

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Specialiștii estimează valoarea unui astfel de exemplar la aproximativ 3.100 de euro.

Șansele ca cineva să găsească moneda întâmplător în restul primit la magazin sunt însă extrem de reduse. Emisiunea a fost vândută direct colecționarilor și nu a fost introdusă în circulația obișnuită.

Teoretic, moneda rămâne o piesă de 2 euro care poate fi utilizată pentru plată. Practic, având în vedere valoarea de colecție, este puțin probabil ca un proprietar care îi cunoaște raritatea să o folosească astfel.

O greșeală poate transforma 2 euro în sute de euro

Mai realistă pentru monedele care ajung efectiv în circulație este descoperirea unei erori de batere.

Un exemplu este defectul cunoscut de colecționari drept „fried-egg strike”, aproximativ „efect de ou prăjit”. Partea interioară, de altă culoare, nu este poziționată corect, iar metalul acesteia ajunge parțial în inelul exterior, rezultând o formă neregulată.

Potrivit valorilor citate de publicația economică WirtschaftsWoche, asemenea exemplare pot ajunge până la aproximativ 100 de euro.

Alte erori pot fi și mai valoroase. Dacă cele două fețe ale monedei sunt rotite anormal una față de cealaltă, valoarea poate ajunge până la circa 200 de euro, iar monedele bătute pe un disc metalic destinat altei valori nominale pot ajunge până la aproximativ 650 de euro.

O monedă de 2 euro bătută pe suportul greșit, evaluată la 1.200 de euro

Un caz spectaculos este cel al unei monede comemorative germane de 2 euro „Saxonia-Anhalt”, din 2021.

Exemplarul a fost bătut pe un disc destinat unei monede de 1 euro. Din această cauză, culorile sunt inversate față de o piesă normală de 2 euro: inelul exterior este auriu, iar centrul are culoare argintie.

Greutatea monedei trădează eroarea. Moneda are doar 7,50 grame, în loc de greutatea normală de 8,50 grame.

Dealerul numismatic Münzen Müller evaluează o eroare comparabilă la aproximativ 1.200 de euro.

Astfel de defecte apar deoarece monedele de 1 și 2 euro sunt fabricate din două componente metalice diferite, îmbinate și apoi presate la presiune ridicată. În pofida controalelor, unele exemplare defecte pot ajunge în circulație.

Litera „S” care nu te face bogat

Specialiștii avertizează însă și asupra informațiilor înșelătoare care circulă online.

Un exemplu îl reprezintă anumite monede grecești pe care apare un „S” de mici dimensiuni într-una dintre stele. Acestea sunt prezentate uneori pe internet drept erori rare și, implicit, foarte valoroase.

Explicația este mult mai puțin spectaculoasă.

Litera provine de la „Suomi”, denumirea Finlandei în limba finlandeză, țară în care a fost produsă o parte dintre monedele grecești. Nu este vorba despre o eroare, ci despre o variantă obișnuită, cu un tiraj de aproximativ 70 de milioane de exemplare.

Simpla prezență a literei „S” nu justifică, prin urmare, un preț excepțional.

Ai găsit o monedă neobișnuită? Nu o curăța

Primul pas pentru cine descoperă o monedă aparent neobișnuită este verificarea țării emitente, a anului și a desenului. Banca Centrală Europeană păstrează evidența oficială a monedelor comemorative de 2 euro.

Dacă există indicii că piesa este rară sau prezintă o eroare autentică de fabricație, aceasta poate fi evaluată de un specialist în numismatică sau de o casă de licitații.

Există însă o regulă importantă: moneda nu trebuie curățată sau lustruită înainte de evaluare.

Frecarea și produsele de curățare pot produce zgârieturi foarte fine și pot îndepărta luciul original al monedei. În loc să îi crească valoarea, o asemenea intervenție poate reduce prețul pe care un colecționar este dispus să îl plătească.