Un obiect banal, pe care îl găsești în orice portofel, poate deveni parte dintr-un experiment simplu, făcut chiar acasă. Metoda a devenit populară pe internet, însă specialiștii atrag atenția că rezultatul nu trebuie interpretat întotdeauna așa cum pare la prima vedere.

De ce lasă unii oameni o monedă în congelator înainte de vacanță - Shutterstock / Profimedia

O pană de curent poate trece neobservată dacă se termină înainte să te întorci acasă. De aceea, unii oameni lasă în congelator o monedă așezată pe gheață. Poziția ei poate da un indiciu că gheața s-a topit, dar nu arată dacă alimentele mai pot fi consumate în siguranță.

Metoda începe cu o cană cu apă. După ce apa a înghețat complet, așezi o monedă pe gheață și lași cana în congelator. Dacă la întoarcere găsești moneda prinsă în gheață pe fundul cănii, înseamnă că a avut timp să se scufunde înainte ca apa să înghețe din nou.

Ce se întâmplă însă dacă moneda a rămas la suprafață

Ben Chapman și Don Schaffner, specialiști în siguranță alimentară, atrag atenția asupra unui detaliu simplu: gheața plutește. Chiar dacă o bună parte din ea se topește, bucata rămasă poate susține moneda. Când congelatorul pornește din nou, apa îngheață în jurul ei și, la prima vedere, totul arată ca înainte, potrivit Brunswick.

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Nici moneda ajunsă la fund nu spune cât de mult s-au încălzit alimentele sau cât timp au stat la acea temperatură. Pentru cei care vor să știe ce s-a întâmplat în lipsa lor, specialiștii recomandă un termometru cu memorie. Unele modele înregistrează temperatura și fără internet, iar valorile pot fi citite la întoarcere, chiar dacă între timp congelatorul s-a răcit din nou.