Cap sau pajură? Oraşul în care primarul a fost ales după ce s-a dat cu banul

O monedă a decis cine va conduce o mică localitate din Munţii Anzi, în Peru, după ce alegerile pentru funcţia de primar s-au încheiat la egalitate. Cei doi candidaţi au obţinut exact acelaşi număr de voturi, iar câştigătorul a fost stabilit prin tragere la sorţi, o procedură permisă de legislaţia peruană.

Situaţie neobişnuită în localitatea Pillpinto, situată în apropierea oraşului turistic Cusco. Wilber Medina şi contracandidatul său, Jose Cornejo, au obţinut fiecare câte 236 de voturi la alegerile municipale organizate în această lună, scrie AP.

Cum niciunul dintre cei doi nu a reuşit să obţină un avantaj în faţa celuilalt, rezultatul scrutinului a fost decis prin aruncarea unei monede.

O monedă a decis cine va fi primarul localităţii Pillpinto

Wilmer Medina a fost desemnat miercuri câştigătorul alegerilor pentru funcţia de primar al localităţii Pillpinto, după ce moneda a decis rezultatul în favoarea sa.

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Procedura, deşi neobişnuită, este prevăzută de legislaţia electorală din peru, care permite departajarea candidaţilor prin datul cu banul, atunci când aceştia obţin acelaşi număr de voturi.

Ce a declarat noul primar după victoria decisă de o monedă

Wilber Medina, un profesor în vârstă de 40 de ani, a declarat că va depune eforturi pentru a câştiga încrederea alegătorilor.

De cealaltă parte, Jose Cornejo, contracanditatul său, a acceptat rezultatul şi desemnarea rivalului drept primar al localităţii din Anzii peruani.