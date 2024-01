Vezi și

Din Foişorul de Foc pompierii au vegheat capitala ani de zile. De la 42 de metri înălţime au ţinut oraşul sub observaţie. Monumentul istoric are 132 de ani vechime. În 2021 a intrat în reparaţii iar acum clădirea e aproape gata.

Andreea Milea, reporter Observator: De aici de sus supravegheau tot Bucureştiul şi vedeau tot orasul pentru că foişorul era la acea vreme cea mai inalta cladire din Capitală. Imediat ce vedeau o urmă de foc, pompierii interveneau rapid în estul oraşului.

Loredana Oprică, muzeograf: Observarea directă a Bucureştiului s-a realizat între 1892 si 1910 cand în cladire a fost introdus telefonul.

A patra cea mai sigură clădire în caz de cutremur din Bucureşti

Din anii 60 foisorul a devenit muzeul pompierilor. Timpul însă şi-a pus amprenta pe imobil care a intrat pe lista clădirilor cu risc seismic.

Iulian Tătulescu, manager de proiect: L-am găsit intr-o stare foarte degradată. Şantierul a fost foarte complicat datorită amplasamentului, a formei şi a spatiului limitat. Toate lucrările in primul an şi jumatate s-au realizat sub cota zero, sub teren.

Foişorul devine astfel a patra cea mai sigură clădire în caz de cutremur din Bucureşti după Arcul de Triumf, sediul Primăriei Capitalei şi un corp de clădire al Academiei de Ştiinţe Economice.

Iulian Tătulescu, manager de proiect: Este un sistem nou, de foarte puţin timp apărut. Echipamentele au fost testate la un cutremur mai mare decat cel din 77 care a avut loc la noi şi au trecut cu succes testele.

Punct de reper pentru centrul oraşului

Construit de George Mandrea, un fost arhitect şef al Capitalei, Foişorul a rămas un punct de reper pentru centrul oraşului.

Loredana Oprică, muzeograf: Iniţial, clădirea a avut dublu rol: turn de apă si de foc. Un rezervor care insuma 750 de litri de apă trebuia să alimenteze zona de est a Capitalei.

În primăvară foişorul se redechide publicului, iar în muzeu vor fi expuse peste 1.000 de obiecte care descriu istoria pompierilor. Foişorul de Foc a fost refăcut cu bani europeni, peste 4 milioane de euro

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰