Turnul CET Braşov, a treia cea mai înaltă structură construită din România, se află la 611 metri altitudine. Iar vârful turnului este la aproape 900 de metri altitudine, la doar 100 de metri sub cota staţiunii Poaiana Braşov. Construcţia măreaţă care poate fi observată de la kilometri distanţă, a fost ridicată în anul 1986. La scurt timp Centrala Electrotermică care a fost sursa principală de încălzire a locuitorilor din Braşov a intrat în insolvenţă. Chiar dacă Primăria a revendicat terenul pentru suma de 13 milioane de euro, acesta a devenit rapid o ruină.

Turnul CET Braşov, atracţie periculoasă

Deşi accesul în zonă este intezis publicului, mulţi amatori de adrenalină sar gardul fostei centrale şi escaladează turnul pentru a strânge cât mai multe like-uri pe reţelele de socializare. Astfel, pericolul producerii unei tragedii este uriaş. În timp ce aceste provocări periculose au loc, zona de aproape 50 de hectare este sub supravegherea unui singur paznic. "Şi pe tura mea au venit să filmeze. Nu le-am dat voie că nu am cum. Doamne fereşte, se întâmplă ceva! Şi cum să te urci, că turnul are 285 de metri. Cine răspunde? Este foarte periculos!", spune paznicul platformei.

Între timp, braşovenii îşi doresc să vadă construcţia dărâmată: "Părerea mea e că e de pomană. Să fie dărâmat şi să se facă altceva" / "Nu ştiu de ce îl ţin, doar ca muzeu sau...".

"Turnul de la CET a trecut printr-un studiu să vedem cât de rezistent este, să vedem ce lucrări ar trebui pentru a-l consolida. Conform acestui studiu consturile pentru păstrarea lui sunt destul de mari faţă de costurile pentru demolare", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov. Pănă la o decizie, turnul rămâne singura construcție din Brașov care străpunge norii, în zilele cu plafon de mică altitudine.

