Vezi și

"Se vede cât s-a crăpat structura de rezistenţă, cât de mult e afectată". Aşa arată acum cel cunoscut şi mai spaţios loc de rugăciune pentru musulmanii din România. Nepăsarea şi trecerea timpului au lăsat urme asemănătoare războiului pe clădirea - monument istoric.

Iusuf Muurat, muftiul Cultului Musulman din România: Vă spun cu părere de rău, vom pierde acest edificiu de cult dacă îl lăsăm. Pentru că în fiecare an se avansează starea de degradare.

Localnic: N-avem ce să facem. Asta este. Noi venim, ne facem slujbele.

Localnic: Simt o amărăciune când văd că alte moschee mai curate, mai frumoase, la cred că sunt vreo cinci ani de când nu s-a mai făcut nicio reparaţie.

Iar vremea rea din ultima perioadă a înrăutăţit şi mai mult starea monumentului.

Iusuf Muurat, muftiul Cultului Musulman din România: Furtuna care a avut loc luna trecută, ne-a afectat foarte mult cupola. Geamul pe care l-am avut la cupolă a fost spart.

Edificiul a fost reabilitat ultima dată în perioada regimului Comunist, iar de atunci acest patrimoniu cultural naţional pare să fi fost uitat. De la an la an imaginea este şi mai dezolantă.

Localnic: În 1953-1954 a fost renovată ultima dată, de regimul precedent. Acum, au trecut atâţia ani, trebuie să găsim sponsori pentru proiectare.

Localnic: Cu timpul a început mereu să se degradeze. S-a reparat o dată acoperişul în exterior, dar după nu s-a mai făcut nicio reparaţie.

Acum reprezentanții Cultului Musulman din România caută urgent o soluţie. Altfel, vor fi nevoiţi să-şi ia adio de la un lăcaş de cult, vechi de sute de ani.

Iusuf Muurat, muftiul Cultului Musulman din România: Consider că este datoria noastră să o salvăm, iar eu la ora actuală, prin intermediul dumneavoastră transmit un semnal de alarmă S.O.S moscheea Carol.

Localnic: S-a cerut. S-a insistat. Au întrebat um să procedăm ca să-l facem să-l reparăm. Şi-au spus că să le facem întâi pe ale noastre, lăcaşe de cult, biserici creştine, iar apoi le facem şi pe astea.

Moscheea lui Carol I a fost construită între anii 1910 -1913. Minaretul, construit în stil maur, are înălţimea de 47 metri, iar scara interioară numără 140 de trepte. Monumentul istoric are o frumoasă pictură murală interioară, dar care acum este estompată şi are nevoie de restaurare

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰