"Ne gândim dacă au mai ajuns la şcoală sau nu". Elevii din trei sate clujene merg la ore cu un autobuz cu găuri în podea, vechi de 20 de ani

Elevii din trei sate clujene merg la şcoală cu un autobuz de pe vremea părinţilor lor. Autobuzul care duce elevii la ore are de 20 de ani, jumătate de milion de kilometri la bord şi o gaură în podea. Deşi este evident că e nevoie de unul nou, autorităţile locale spun că nu vor să cheltuiască în plus, aşa că au depus proiecte la Ministerul Dezvoltării şi aşteaptă.

Ora 7 și 40 de minute. Microbuzul din Poieni, judeţul Cluj, care ar trebui să aducă la școală elevii din trei sate nu pornește. După 20 de minute şi încercări repetate, şoferul îl pune în mişcare. Pentru elevii care aşteaptă la şcoală înseamnă o oră ratată.

Autobuzul are găuri în podea şi plafon

Şoferiţa: În fiecare dimineaţă sună (n.r. elevii) să ştie dacă mă duc sau nu.

Marian Potra – profesor: De multe ori se opreşte pe calea ferată, se opreşte pe drum naţional. Elevii sunt expuşi unor pericole. Întârzie, de multe ori aşteaptă în drum, maşina nu mai vine. Cine suntem noi să-i privăm pe aceşti copii la dreptul la educaţie. Eram elev în şcoala asta şi sunt profesor de 8 ani şi tot cu această maşină. Deci are aproape 20 de ani de când funcţionează. Şi pentru că este mai bătrân decât părinţilor copiilor, autobuzul ar cam trebui să iasă la pensie. O gaură în podea şi plafonul prin care trece apa sunt argumente importante, nu şi suficiente.

Elev: Plouă, e frig în el, scaunele ude când plouă. S-a oprit de 5 ori, nu știm ce să ne facem, ne e și frică cu el.

"De multe ori ne gândim dacă oare au ajuns la şcoală sau nu"

Adrian Baciu – coordonator transport: Am dus-o de multe ori la reparaţie. Chiar ultima dată am dus-o şi ne-a costat 7.000 de lei şi tot nu s-a rezolvat problema maşinii. Este veche, are mulţi km la bord. Noi transportăm copii, nu transportăm cartofi sau altceva. Siguranţa copiilor din punctul meu de vedere e precară. Nu se ştie când se poate întâmpla inevitabilul.

Mama unui elev: E un pericol foarte mare, de multe ori ne gândim dacă oare au ajuns la şcoală sau nu.

Autorităţile dau din umeri şi spun că nu au bani pentru un autobuz nou

Conducerea şcolii nu a vrut să comenteze situaţia. Autorităţile ştiu şi ele de problemă, dar dau din umeri: nu sunt bani în bugetul local pentru un nou autobuz şi aşteaptă finanţări.

Gheorghe Boca – primar comuna Poieni: Ar fi păcat să cheltuim niște bani având în vedere că microbuzul ar trebui să sosească inclusiv de la minister. Ministerul dezvoltării...era în discuție că noi am depus proiectele că până în toamnă se face. Nu știu în ce situație e licitaţia, dar o să dureze și fabricarea.

Asta înseamnă însă că, măcar până la finalul anului şcolar, elevii vor continua să meargă la şcoală tot cu microbuzul bătrân, în care plouă.

