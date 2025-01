Noul An Chinezesc a început. Ce simbolizează Şarpele de Lemn şi la ce să ne aşteptăm în 2025

Mii de artificii şi urări de la mulţi ani au răsunat pe toată planeta. Am intrat în Noul An Chinezesc, Anul Şarpelui de Lemn. Semnul şarpelui este un simbol al înţelepciunii, agilităţii şi al transformării în cultura chineză. Şarpele este cel de-al 6-lea animal din ciclul de 12 ani al semnelor zodiacale chinezeşti, venind după Dragon şi înaintea Calului. Anii recenţi ai Şarpelui includ 2025 (anul acesta), 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 sau 1953, următorul an al Şarpelui fiind în 2037 (Anul Şarpelui de Foc).