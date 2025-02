La vremuri noi, obiceiuri vechi. Generaţia Z, tinerii care au cel mult 24 de ani, schimbă trendurile. Mulţi dau cluburile pe ieşirile matinale, căştile pe un vinyl şi obiceiurile nesănătoase pe un stil de viaţă echilibrat. În plus, încep să fie tot mai atenţi la câte ore dorm şi cu cine îşi petrec timpul.

Ingrid are 21 de ani şi se încadrează perfect în noul trend lansat de generaţia Z! Iese rar în club şi preferă mai degrabă să-şi petreacă timpul în natură sau la cafea cu prietenii. "Citesc, merg la plimbărică, merg super mult pe jos, sunt destul de chill aşa. În pandemie am ratat toate majoratele colegilor şi cred că pur şi simplu ar fi fost perioada când începeam să ne dezvoltăm pe partea asta, să ne distrăm împreună. Adică eu în pandemie am învăţat să cos şi să brodez", ne spune Ingrid.

Generaţia Z a reînviat moda ieşirilor matinale. E mai cool acum să ieşi dimineaţa, la un matcha cu prietenii şi în loc să asculţi muzică în căşti, să asculţi muzică la pick-up.

Gen Z, clienţii fideli ai cafenelelor

"Vin îşi fac temele, lucrează pentru facultate, se întâlnesc la yoga, nu mai zic de cafeluţă, care mi se pare că pentru generaţia Z e un ritual aproape sfânt", ne spune Călina, managerul unei cafenele.

În Capitală, multe dintre cafenelele se transformă când se lasă seara. Devin baruri cochete, fără muzică zgomotoasă, în care tinerii socializează.

"Noi aici în bar avem mulţi tineri, cei mai mulţi sunt gen Z. Sunt destul de pasionaţi de cafea şi apreciază cafeaua bună, iar seara apreciază noutatea, adică orice cocktail facem nou ei sunt dispuşi să-l încerce", ne spune proprietara altei cafenele.

"Am 22 de ani şi-mi petrec timpul în mai multe moduri. Ori vin la o cafea, ori mă duc în club când am mai multă energie, pe lângă facultate şi muncă şi mă mai duc şi la teatru când sunt piese bune", ne spune un tânăr.

Generaţia Z dezvoltă pasiuni şi pentru ce era la modă pentru părinţi şi bunici. Magazinele de vinyluri şi casete vechi sunt pline de adolescenţi care au descoperit farmecul muzicii altfel, ca la chefurile din anii 90.

Noua direcţie lansată de generaţia Z se simte şi în Europa. În Marea Britanie, de exemplu, s-au închis anul trecut aproape o sută de cluburi de noapte.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

