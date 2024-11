Alarma a fost dată puţin după ora 2 dimineaţa, când cei doi agenţi de la Secţia 9, care patrulau în zonă, au fost anunţaţi că pe strada Pescăruşului iese fum dintr-un apartament. În trei minute, au intrat în bloc şi au spart uşa locuinţei. Înăuntru erau patru persoane - trei femei, de 56, 70 şi 95 de ani şi un bărbat de 54 de ani.

"În faţa noastră am observat o persoană căzuta inconştientă, flacăra deschisă, mult fum în apartament, nu am mai apucat să vorbim între noi, ne-am înţeles cumva din priviri. Am intrat pe rând, am tras cât am putut fiecare persoanâ, de mai multe ori, pentru câ nu puteam de fum, am reuşit să scoatem persoane pe scara blocului, am văzut că încă aveau hainele arse şi încă fumegau", a declarat Petrişor Vlădescu, poliţist.

Şi-au riscat viaţa ca să salveze patru

Victimele au fost transportate cu arsuri grave la Spitalele Floreasca şi Bagdasar.

"Am avut nevoie de îngrijiri, întrucât în apartament era flacără. Ne-am expus la fum şi am mers să nu fi păţit ceva pentru siguranţa noastră", a declarat Andrei Priboianu, poliţist.

"Fără să stea pe gânduri, au spart uşa. Se vedea fumul că iese. Au intrat înăuntru şi au scos prima victimă. Deci unul dintre ei chiar era cu toată faţa arsă, nu neapărat pielea, dar genele sprâncenele, părul. Celălalt respira greu că inhalase fum", a declarat Costina Marinescu - preşedinte asociaţie bloc.

La scurt timp de la salvare, flăcări de 2 metri au ieşit pe balcon şi ameninţau să se extindă şi la apartamentul de deasupra. În acelaşi timp, un fum negru s-a ridicat pe faţada imobilului. Locatarilor li s-a spus să-şi părăsească locuinţele până când incendiul nu e lichidat.

"Am fost evacuaţi, toată lumea, am ieşit. Noi toţi stăm să vedem dacă se mai întâmplă ceva sau nu", spune o locatară.

Incendiul a pornit la apartamentul situat la etajul 3. Pompierii au scos din locuinţă opt persoane, iar 30 de persoane s-au autoevacuat.

Deocamdată, cauza exactă a incendiului care a cuprins o suprafaţă de 40 de metri pătraţi, nu a fost încă stabilită. Pompierii iau în calcul varianta unui scurt circuit.

