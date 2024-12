Săniuşul s-a dovedit a fi ocupaţia numărul unu în Poiana Braşov, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. O zi petrecută pe derdeluş costă aici în jur de 100 de lei. Altă pârtie, aceeaşi distracţie. De data aceasta pe schiuri sau snowboard. Mai exact, are o grosime de 30 de centimetri, iar instructorii de schi speră ca ninsorile să nu se oprească prea curând.

La fel de căutate sunt şi plimbările cu buggy-ul, singurele de acest fel de pe Valea Prahovei

4 partii sunt deschise in zona inalta a masivului Postavarul: Sulinar, Caltar, Drumul Rodu si Lupului. În plus 2 partii pentru incepatori ii asteapta cu conditii perfecte pe schori si snowboraderi in Poiana Brasov, pârtia Stadion şi pârtia Bradului. În Azuga e strat de zăpadă artificial dar la fel de generos. Iar oportunităţile de distracţie, nenumărate. Un schi pas pentru o zi costă 200 de lei iar săniuşul 15 lei.

La fel de căutate sunt şi plimbările cu buggy-ul, singurele de acest fel de pe Valea Prahovei. Costă 300 de lei şi presupun un traseu pe cărări de munte, alături de un ghid. Coadă a fost şi la telescaun, acolo unde unii schiori au adus Crăciunul pe pârtie prin costumele lor. Nu doar staţiunile de pe Valea Prahovei au fost pline de sărbători. Mulţi au dat o fugă până în Gura Humorului special pentru o tură cu sania.

De pe pârtie, turiştii au plecat direct la masă unde au încheiat a doua zi de Crăciun cu încă o cină festivă pregătită de hotelieri.

