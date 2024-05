"Nu este noroc". Cum a ajuns o tânără româncă de la spălat wc-uri, la jobul mult visat. Mădălina s-a mutat în UK în 2016 și nu cunoștea nici măcar limba

Mădălina a ajuns în Marea Britanie în 2016. Nu știa limba engleză dar știa că vrea să muncească și să ajungă la jobul pe care îl visează. A plecat de jos însă, iar primul ei job departe de casă a fost spălatul toaletelor, potrivit Anunțul UK.

De la munca de jos, la jobul mult visat

După ani de muncă grea, a ajuns unde și-a propus. Mădălina ocupă acum un scaun la biroul unei companii din centrul Londrei.

"Am fost umilită și mi s-a furat din salariu, dar ca să nu fiu dată afară am tăcut și am muncit de trei ori mai mult decât colegii mei. Cunostințele mele îmi spun acum că sunt o norocoasă, dar nu este noroc. Am fost foarte ambițioasă!", povestește Mădălina.

Postul ocupat de tânără poate ajunge la un salariu de până la 45.000 de lire pe an.

