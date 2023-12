Vezi și

Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Anca, tânăra handbalistă şi studentă la Sociologie, înghiţită de flăcările de la pensiunea Ferma Dacilor. Fetele din echipa de handbal o descriu ca pe colega perfectă, mereu săritoare şi cu un viitor promiţător.

Ultimul drum pentru Anca

Fostă colegă: De fiecare dată când era o dispută sau ceva ea mă ajuta şi ea şi sora ei, nu ne aşteptam să fie într-o zi şi în cealaltă să nu mai fie. Se spune că a fost cu un prieten de-al ei şi că au fost la o petrecere acolo.

- Ai idee dacă mergea des acolo?

- Nu, era o fată liniştită, stătea la locul ei, nu prea avea treaba cu restul.

Părinte colegă: O fată serioasă învaţă foarte bine la şcoală cuminte, le avea pe cele mai mici lângă ea, le mai ajuta, le mai antrena le mai sfătuia. Pentru noi a fost un şoc şi o supriză nu ne aşteptam, nu ştiam ce poate să caute acolo.

Tragedia de la Tohani, în care au pierit 7 suflete, este încă una care demonstrează că nu s-a schimbat nimic, o spune revoltat tatăl Ancăi.

Cristian Gavrilă, tatal: Indiferent câte tragedii vor fi ne vom lovi de aceleaşi şi acelaşi constante în viaţa noastră cotidiană. Lucrurile se vor schimba atunci cand oamenii se vor schimba cand societatea se va schimba cand legile se vor schimba.

La aproape 48 de ore de la incendiul devastator, pe pagina de Facebook a pensiunii Ferma Dacilor a apărut o primă reacţie.

“Cum îşi poate cineva imagina că un om îşi poate pune propriii copii în pericol?

În aceste momente avem nevoie de o rugăciune pentru a ne îngropa copiii şi prietenii apropiați. Oamenii noştri de zi de zi, copiii adoraţi din vieţile noastre nu mai urcă soarele pe cer pentru noi. Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am știut vreodată că-i posibil. (...) “

Ancheta nenorocirii de la Ferma Dacilor loveşte, deocamdată, în câţiva şefi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Cel mai înalt grad, Nicolae Tudoroiu. Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi-a dat demisia la cererea lui Raed Arafat, pentru bunul mers al anchetei, spune el. Şi Răzvan Şandru, şeful Inspecţiei de Prevenire din ISU Prahova, şi-a pierdut scaunul.

Tragedia ar fi putut şi totuşi prevenită. În 2019, Ferma Dacilor a fost la un pas de demolare.

Bogdan Toader, fostul președinte al CJ Prahova: Noi am iniţiat în instanţă o procedură prin care am solicitat demolarea acelor construcţii care s-a constatat de către direcţia de urbanism că erau fără autorizaţie de construire. După ce am câştigat, a venit pandemia atunci multe lucruri au stagnat.

Decizia a rămas în aer şi după schimbarea conducerii Consiliului Judeţean.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰