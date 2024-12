Comuna Albota, ora 9:30. Biserica era plină de credincioşi veniţi la slujba de Crăciun, când un fum gros a început să iasă pe sub turla clădirii. Un bărbat care venea de la cimitir a observat pericolul şi i-a alertat pe enoriaşi. Şase maşini de pompieri şi două ambulanţe au venit într-un suflet autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și două ambulanțe SMURD.

Biserica era veche de 200 de ani

Flacarile s-au extins rapid iar fumul dens era vizibil de la kilometri departure. Localnicii sunt disperați, să ardă o biserică în ziua de Crăciun e mare blestem peste localitate. "Eram cu mama si in momentul in care eu am vrut sa intru in biserica sa pomeneasca pentru tata, am vazut fum si am spus ia foc. Asa de o zi mare. Suntem prea pacatosi ca sa pot sa mai zic ceva", spune un bărbat.

Paramedicii i-au acordat primele îngrijri preotului, care, potrivit surselor noastre, a intrat în biserică pentru a salva ce se mai poate și a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu monoxid de carbon. Până în prezent, cauza incendiului nu a fost stabilită pompierii au reusit sa limiteye extinerea focului la restul cladirii. Suprafaţa afectată e de 250 metri.

