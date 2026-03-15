O biserică-monument istoric din Prahova a luat foc chiar de Duminica Sfintei Cruci. 120 de persoane, evacuate

O biserică-monument istoric din Prahova a luat foc chiar în Duminica Sfintei Cruci. 120 de persoane, care asistau la slujbă, s-au autoevacuat.

Incendiu a pornit la biserca din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, din judeţul Prahova. La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu 4 autospeciale de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD. În sprijin, acționează și 1 autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

A luat foc în zi de sărbătoare

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane.

Articolul continuă după reclamă

Biserica parohială este monument istoric.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰