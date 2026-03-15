O biserică-monument istoric din Prahova a luat foc chiar de Duminica Sfintei Cruci. 120 de persoane, evacuate

O biserică-monument istoric din Prahova a luat foc chiar în Duminica Sfintei Cruci. 120 de persoane, care asistau la slujbă, s-au autoevacuat.
Incendiu a pornit la biserca din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, din judeţul Prahova. La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu 4 autospeciale de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD. În sprijin, acționează și 1 autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.
A luat foc în zi de sărbătoare
Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane.
Biserica parohială este monument istoric.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰