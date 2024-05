Vezi și

Aflată în stația de autobuz, fata s-a văzut abandonată de cei care ar fi trebuit să îi dea un exemplu, atunci când unei bătrâne i s-a făcut rău și a avut nevoie de ajutor. Eleva s-a trezit că este singura care o ajută pe femeie, după ce adulții s-au grăbit să se urce în autobuzul care sosise în stație.

Dezamăgită de adulți

Întâmplarea a avut loc marți dimineață, într-o stație de autobuz de pe Calea Aradului din Timișoara. „Eram în jurul orei 9:30, în stația Consiliul Europei, așteptând E1. Lângă mine s-a așezat o bătrânică, iar după câteva minute a leșinat, căzând pe mine, și după aceea a picat jos. Am încercat să o ridic și să o ajut, dar nu reușeam singură. Erau persoane în stație care nici măcar nu au vrut să mă ajute și nici nu m-au băgat în seamă. Un singur domn m-a ajutat foarte puțin, deoarece a venit E1 și au plecat toți, spunându-mi că se grăbesc. M-au lăsat singură în stație cu bătrânica care se simțea tot mai rău”, a povestit fata pentru Tion. Când a văzut că iar leșină, copila a sunat la 112. „După câteva minute, a leșinat din nou, moment în care am sunat la 112. În câteva minute a ajuns SMURD-ul. Între timp am reușit cu bătrânica și încă un băiat să îi sunăm nepotul, care a venit și el. Bătrâna a fost dusă la spital”, a mai spus tânăra.

„Ce vreau să spun este că am putut salva și fi de ajutor pentru un om, dar am rămas foarte dezamăgită de atitudinea adulților, cărora nici măcar nu le-a păsat, nu au dat nicio mână de ajutor, s-au luat și au plecat și au lăsat în stație o bătrânică leșinată și pe mine, o fată de 13 ani, plângând și foarte panicată, strigând încontinuu după ajutor. Nu mi-am imaginat niciodată că, în astfel de situații, adulții să procedeze așa”, a adăugat fata.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 3 voturi

Întrebarea zilei În vacanţa de vară, preferaţi să vă lăsaţi copilul cu rudele sau la grădiniţă? Las copilul cu rudele Îl înscriu la grădiniţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰