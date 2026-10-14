Adolescenţii încep să îşi dea în judecată părinţii pentru că le verifică telefoanele. O elevă de clasa a opta a şocat Italia cu asta. La noi, lucrurile sunt clare. Legal, familiile au dreptul să controleze smartphone-ul copilului până la 18 ani. Moral, psihologii nuanţează discuţia. Recomandă mai degrabă discuţii părinteşti decât acţiuni poliţieneşti.

Psihologii explică simplu. Adolescenţii îşi simt încălcate independenţa şi intimitatea pentru că la vârsta lor, telefonul este spaţiul lor de socializare. Elevă în clasa a XII-a la liceul de arte, Elvira refuză de trei ani să îşi mai lase părinţii să îi controleze smartphone-ul.

"Le-am spus efectiv nu mai aveți voie la mine pe telefon și mi-am schimbat parola. Îmi verificau timpul pe telefon și după au început să se uite și în conversații, și în notițe, și la ce dau aprecieri pe Instagram, și la ce vorbesc cu oamenii. Mi-au încălcat spațiul personal.", spune Elvira.

În faţa controlului strict, adolescenţii se revoltă şi pot trece la acţiuni extreme. O fată de 13 ani şi-a dat părinţii în judecată în Italia după ce i-au anulat abonamentul la internet mobil.

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La noi în ţară, legal, tinerii nu pot să facă aşa ceva.

"Împotriva părinților, minorul, în afara faptului de diverse acțiuni foarte grave împotrivă lui, nu poate să acționeze în instanță părinți și niciun caz cu privire la protejarea vieții private sau respectarea secretului corespondenței, împotriva părinților, minorul, în afara faptului de diverse acțiuni foarte grave împotrivă lui, nu poate să acționeze în instanță părinți și niciun caz cu privire la protejarea vieții private sau respectarea secretului corespondenței.", explică Florin Tîrnoveanu, avocat.

Terapeuţii îi sfătuiesc pe părinţi să construiască o relaţie bazată pe încredere cu copilul ca să nu fie nevoie să facă pe poliţiştii cu telefonul lui. Mai ales că un control ascuns poate determina o atitudine sfidătoare din partea adolescenţilor.

"Necesitatea de a controla telefonul copilului vine dintr-o insecuritate a părintelui. Există foarte mare posibilitatea ca copilul să afle şi să piardă încrederea faţă de părinte ceea ce va conduce mai departe către izolarea faţă de a veni să-i spună părintelui dacă i se iveşte o problemă.", explică Mirela Bădica, psiholog.

"Nu am nimic neapărat de ascuns, dar, nu știu, cu prietenii mai bagi o înjurătură. Mai e câte o chestie de genul ăsta, o discuție pe care nu prea ai vrea să o vadă părinții.", spune un adolescent.

Ţara noastră este pe primele locuri din Europa în privinţa dependenţei adolescenţilor de ecrane. Timpul petrecut de ei la telefon a crescut alarmant, mult peste recomandările medicilor.