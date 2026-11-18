Deşi sistemul Ro-Alert nu s-a activat la cutremur, aşa cum am văzut, mulţi români au fost treziţi, noaptea trecută, de telefoanele cu sisteme de operare Android. Cum funcţionează acest mecanism de avertizare şi de ce doar pe acest tip de dispozitive?

Acesta este sunetul care ne-a trezit din somn pe mulţi dintre noi, noaptea trecută, chiar înainte să simţim cutremurul. Serviciul, dezvoltat de Google, funcţinează din 2020 şi foloseşte milioane de telefoane pe post de senzori, pentru a detecta seismele.

Mecanismul este simpu. Aplicaţia utilizează accelerometrul integrat în telefoanele care utilizează sistemul Android. Este aceeaşi funcţie care detectează mişcarea şi care ne permite, de exemplu, să rotim imaginea de pe ecranul telefonului atunci când ne schimbăm poziţia. Acelaşi sistem poate detecta primele unde seimice în cazul unui cutremur, aşa-zisele unde de tip P, care au o intensitate scăzută, dar se deplasează mai rapid.

Când mai multe telefoane detectează aceste unde, un mesaj este trimis automat către serverele Google. În funcţie de localizarea geografică a dispozitivelor şi forţa vibraţiilor detectate, serviciul Google Earthquake Alerts poate estima locul şi magnitudinea seismului. Aplicaţia trimite alerte către telefoanele aflate în zona de risc. Aşa se face că avertizarea poate ajunge la noi mai repede decât undele cu adevărat periculoase ale unui seism, aşa-zisele unde S, care pot provoca pagube.

Articolul continuă după reclamă

Multe dispozitive Android vin cu serviciul preinstalat. Pentru a funcţiona, însă, trebuie ca telefonul să aibă datele de geolocaţie activate şi să fie conectat la internet. Aplicaţia poate fi activată sau dezactivată din setările de siguranţă şi urgenţe prin bifarea opţiunii "alerte de cutremur". Telefoanele cu sistem IOS nu au a ceeași funcție Google activă în România, dar pot primi mesaje RO-ALERT.