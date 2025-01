Deşi a vizitat peste 30 de ţări, Delia a ales să numească România "acasă", acum 20 de ani. Britanica a vorbit deschis pe TikTok despre motivele care au convins-o să se stabilească aici fără să regrete decizia. I-a numit pe români „oamenii prietenoși, săritori și calzi”.

"Mereu sunt întrebată de ce am ales România, după ce am călătorit în zeci de țări, cred că peste treizeci în total. Uneori nici nu știu ce să răspund decât că acolo m-am simțit cel mai acasă, sincer. În România m-am simțit acasă din prima și de fiecare dată când plecam și mă întorceam, parcă respiram mai bine când mă întorceam. Am observat acest lucru chiar când coboram din avion sau veneam înapoi peste granițe cu mașina. Poate că pare greu de crezut, dar așa este pentru mine.

E ceva care poate nu are logică, dar acolo mă simt cel mai bine. De fapt, acum sunt în Spania, dar ori de câte ori am plecat, m-am întors bucuroasă în România. Pentru că acolo, cumva, este casa mea. N-am copilărit în Moldova, dar acolo m-am regăsit. M-am simțit acasă toți anii ăștia. De asta iubesc România și aleg să mă întorc", povesteşte Delia.

Ce a impresionat-o cel mai mult pe Delia

Englezoaica mai apreciază la români spiritul de solidaritate şi de patriotism. „Dacă ai o problemă, imediat vine cineva să te ajute. Oamenii sunt prietenoși și săritori, nu doar cu străinii, ci și între ei. În 21 de ani în România, am văzut multe exemple de acest fel”, mai spune ea.

Delia mai povesteşte cum atunci când era plecată în Spania şi avea nevoie de ajutor pentru găsirea unui mijloc de transport în comun, tot românii i-au sărit în ajutor.

"Pe lângă cum mă simt eu, este și despre cum sunt românii. Poate voi, între voi, nu vă apreciați așa cum trebuie. În România, totul pentru mine a curs ușor. Dacă ai o problemă, te ajută cineva să o rezolvi. Dacă ai nevoie de ceva, găsești o soluție sau te ajută cineva. Oamenii sunt prietenoși, călduroși și mulți români sunt așa nu doar cu străinii, ci și între ei. Am văzut multe lucruri în 21 de ani în România. Nu cred că vă valorizați sau vă apreciați suficient.

De exemplu, astăzi am ajuns în Spania. După ce am plătit 12 euro să mergem de la aeroport până în Castellón, un orășel, și nu am mers nu știu cât. Am ajuns la gară unde am constatat că nu puteam să mergem cu trenul, nici cu autobuzul decât mai târziu. Nu prea voia nimeni să ne ajute, era gol locul. Am găsit români care ne-au ajutat cu totul. După aceea am mers la un magazin și a fost dificil să găsim o soluție să ajungem cât mai repede unde trebuia să mergem.

Lucrurile se rezolvă repede. Sar oameni la ajutorul tău când aud că nu poți face ceva, imediat vin și te întreabă dacă pot să te ajute. Am văzut asta între români, între ei și între români și străini. Cred că ar fi cazul să vă iubiți și să vă apreciați foarte mult, pentru că asta este un alt motiv pentru care apreciez România foarte mult", mai spune britanica.

