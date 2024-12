Camerele de supraveghere surprind momentul în care unul dintre bărbaţi se apropie de uşa unei vile, sună la interfon, după care se ascunde în spatele porţilor. Verifică spoi şi uşa maşinii parcată în faţa casei. Plecat la munte, proprietarul a primit notificare pe telefon că cineva înceracă să îi intre în casă. Aşa i a dejucat planul hoţului.

Ce mărturisesc proprietarii

"Am observat pe cameră o siluetă care se ascundea. Am început să îi spun la interfon că o să ies afară la dânsul şi atunci a fugit. Am constatat că e un spărgător, şi atunci am pus mâna pe telefon şi am sunat la 112", ne spune un proprietar.

În doar câteva minute au ajuns şi forţele de ordine. Au verificat zona, dar nu i-au găsit pe făptaşi. În acest timp, hoţii dădeau o spargere la câteva străzi distanţă. "Sunt profesionişti, din ceea ce vedem noi. Tupeul face ca după prezenţa poliţiei să meargă pe strada următoare şi să spargă o locuinţă. Nu au trecut nici măcar 30 de minute până au reuşit să spargă o altă locuinţă, chiar şi cu prezenţa forţelor de poliţie aici", adaugă proprietarul.

Au furat tot ce au găsit de valoare în vilă. Specialiștii ne recomandă să ne asigurăm casa suplimentar mai ales dacă plecăm de sărbători.

Recomandările specialiştilor în perioada sărbătorilor

Pe lângă alarmele clasice sau camerele de filmare montate în exterior, alte indicii cum ar fi o lumină aprinsă sau un televizor pornit, pot da impresia că cineva este acasă. Toate se pot controla de la distanţă, cu ajutorul internetului şi a telefonului mobil. O altă variantă pentru cei care locuiesc la curte ar putea fi un câine de pază sau gard modificat care ar putea să încurce hoţul.

Politiştii spun că mai nou hoţii vizează vile aflate în zone rezidenţaile retrase sau construite în cămp.

În ianuarie, o armă a fost furată din casa unui fost ofiţer SRI din Voluntari. Hoţii au fost prinşi, iar după patru săptămâni polițiștii au ridicat arma din lacul Pantelimon. În septembrie, un complex rezidenţial din Tunari a fost ţinta infractorilor. În toate imaginile apar bărbaţi îmbrăcaţi în negru, cu feţe acoperite, care acţionează la pont şi apoi dispar.

Şi ei, ca şi tâlharii din Corbeanca sunt încă de negăsit. Cazul ne-a fost semnalat pe Fii Observator. Dacă ai informaţii, poze sau imagini video care pot deveni o ştire ne poţi scrie pe site ul Observatornews.ro, iar noi vom prezenta cazul tău la Observator.

