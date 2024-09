Deşi se afla în maşină alături de cei doi copii, un băieţel de 7 ani şi o fetiţă de 4, şoferiţa nu ar mai fi ţinut cont de regulile de circulaţie şi a virat la stânga pentru a intra pe E85.

Ionuţ Epureanu, IPJ Suceava: Nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz condus de către un bărbat de 55 de ani.

Autobuzul venea dinspre Suceava şi se deplasa înspre Siret, iar, în această intersecţie, şoferul autobuzului spune că maşina i-a ieşit direct în faţă.

În ciuda eforturilor şoferului, impactul nu a mai putut fi evitat.

Dan, şoferul autobuzului: Am frânat, am încercat să fac dreapta şi am prins-o cumva în lateral.

Pasageră: Brusc a ieşit în faţa noastră. Şi şoferul a încercat să evite cât a putut şi a tras stânga, l-a luat, nu avea ce să facă.

Pasageră: Am simţit deodată o bubuitură şi am văzut maşina în partea cealaltă de drum şi doamna era deja inconştientă.

Șoferița a intrat în stop cardio-respirator. Medicii s-au luptat zeci de minute să o salveze

Cei care au reuşit să iasă primii din autobuz au sărit într-un suflet să o ajute pe mamă şi pe cei doi copii, apoi au dat alrma. La sosirea salvatorilor şoferiţa se afla deja în stop cardio-respirator.

ISU Suceava: Femeia era în stare de inconştienţă, iar cei doi minori, deşi conştienţi şi cooperanţi, au suferit traumatisme multiple.

Din fericire, după zeci de minute în care a fost resuscitată, inima tinerei a pornit din nou. Atât ea, cât şi copiii au transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava.

Zona este cunoscută însă pentru numărul alarmant de accidente. Poliţia a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

