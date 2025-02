O poliţistă a luat mită bani, fructe şi un parfum pentru a scăpa un străin de acuzaţiile de viol. Bărbatul i-a promis şi o vacanţă

„Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Narcisa Ioana Pașca, agent șef adjunct de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Poliția Municipiului Beiuș – Secția 2 Rurală, cercetată sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită, favorizarea făptuitorului, influentarea declaraţiilor în formă continuată, două infracţiuni de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, toate în concurs real, G T. D., (cetăţean român, 41 de ani) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, F A. (cetăţean brazilian, 63 de ani) , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, polițista, la finalul anului 2023, a pretins sau primit pentru sine de la inculpatul GTD (persoană aflată în relaţii apropiate cu FA-persoană cercetată în calitate de inculpat într-un dosar penal instrumentat de Paşca Narcisa), mai multe foloase necuvenite. Ea a cerut 3500 de euro cu titlu de împrumut, solicitare acceptată parţial de GTD, care i-a răspuns că îi poate remite doar suma de 2000 de euro, a primit un parfum E P marca X (în valoare de aprox. 1000 de lei), apoi a mai primit 250 euro, iar în cursul lunii noiembrie, a primit mai multe lădiţe de fructe, respectiv trei lădiţe de căpşuni, trei lădiţe de zmeură şi două sau trei lădițe de afine.

Poliţista a încercat să mituiască şi minorul implicat în caz

„Foloasele fiind primite sau pretinse în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, şi anume ca aceasta, în calitatea sa de organ de cercetare penală ce instrumenta dosarul penal cu nr....... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş în care se efectuau cercetări (iniţial în stare de arest, ulterior sub control judiciar) faţă de inculpatul FA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol în formă continuată asupra unui minor, să îşi exercite atribuţiile de serviciu în aşa fel încât să îngreuneze/zădărnicească tragerea la răspundere penală a inculpatului FA în acel dosar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. prevăzută şi pedepsită de art. 289, alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 7, lit. c din Legea nr. 78/2000”, se arată în comunicat.

Mai mult, ea a acceptat promisiunea de la inculpatul FA ca acesta să îi organizeze un sejur în Brazilia după finalizarea dosarului, folos necuvenit acceptat în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

Polițista a determinat un minor, persoană vătămată în dosarul de viol, să relateze în mod nereal un psiholog cu ocazia interviurilor expertale efectuate în cadrul expertizei psihologice dispuse de procuror că nu ar fi fost agresat sexual de FA, aflat la acel moment în stare de arest preventiv, ci să expună versiunea avansată de FA cu ocazia audierii de inculpat (şi anume că acesta i-ar fi cerut să i facă doar masaj-faptă care nu atrage răspunderea penală), fapt care a condus la deturnarea concluziilor expertizei psihologice (experta a concluzionat că minorul nu a spus adevărul când a relatat organelor de cercetare penală ca ar fi fost victima unor fapte de viol), probă care apoi a fost invocată de avocaţii inculpatului FA în fundamentarea unei cereri de revocare a măsurii arestului preventiv, ulterior admisă în parte de Tribunalul Bihor în 27.11.2023, fiind dispusă înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar.

Pașca i-a dus copilului acasă două plase cu alimente- ulei, faină, zahăr, ouă, dulciuri și a îndemnat-o pe T.V. să-l determine pe fiul ei să dea o nouă declaraţie în dosar din care sa rezulte că FA nu l a violat, deoarece doar într-o astfel de ipoteză, acesta va putea să-l răsplătească financiar

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Bihor.

