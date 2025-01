"Eram la serviciu în biroul meu. Am fost surprinsă de o doamnă pe care nu o cunoşteam, care a intrat în biroul meu şi a încuiat uşa în urma ei cu cheile care erau în ială, pe interior. M-am trezit atacată, trântită la podea cu ea peste mine, lovindu-mă cu pumnii", a povestit presupusa amantă a bărbatului.

Femeia a fost atacată cu pumnii şi zgâriată pe faţă

Sunt mărturiile angajatei de la primăria din comuna Focuri din Iaşi. Mărul discordiei - o presupusă idilă între soţul agresoarei şi victimă.

Articolul continuă după reclamă

În momentul în care a intrat în biroul femeii, angajata primăriei stătea cu spatele către uşă aşa că nu a apucat să reacţioneaze. Au stat încuiate aici aproximativ 5 minute, timp în care femeia a fost atacată cu pumnii şi zgâriată pe faţă.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, la orele prânzului, într-o instituţie publică plină cu angajaţi şi localnici. Martorii povestesc că femeia, învăţătoare în Iaşi, a dat târcoale Primăriei înainte de a intra în acţiune.

"Se plimba prin faţa primăriei, Apoi, a intrat , a închis-o şi a bătut-o. A ţipat ajutor, ajutor. Lumea vorbeşte că i-a spart casa, că i-a furat bărbatul. Am văzut-o, tremura toată", a povestit o martoră.

"Am auzit uşa, am auzit că s-a încuiat şi imediat am auzit-o ţipând. Am bătut în uşă, am bătut, dar era încuiat şi m-am dus în capătul şcării şi am început să strig la un coleg", a spus o angajată.

Angajaţii din primărie, nevoiţi să spargă uşa ca să le despartă pe cele două

"A încuiat uşa, a scos cheia şi a băgat-o în buzunar. A început să o lovească cu pumnii, a trântint-o jos. Noi, când am intrat în birou, era zgâriată pe faţă, avea o buză spartă", a declarat Baban Marius Constantin, viceprimar al comunei Focuri.

După agresiune, femeia s-a întors la soţul pe care îl suspecta de infidelitate. L-ar fi iertat pentru cei doi copii pe care îi au împreună.

"Ea plânge săraca. Suferă, cum să nu sufere. Sunt 2 copilaşi, unul de 8 ani şi unul de 6. El e vinovatul. Sunt doi copii, acolo la mijloc. Ea zice că s-a dus cu frumosul să îi zică: Doamnă, nu e frumos, am doi copii, uite aşa. Ea a pus mâna pe telefon să îl sune pe el. Nu ştiu ce a făcut", a povestit bunica femeii.

"Menţionez că singura legătură dintre mine şi acest domn este strict profesională. Sunt în stare de şoc şi mă simt victima unui complot prin aceste zvonuri nefondate", spune presupusa amantă a bărbatului.

Victima a depus plângere şi a primit ordin de protecţie. Pentru gestul său extrem, învăţătoarea s-a ales cu dosar penal pentru loviri şi alte violenţe. Contactată de un reporter Observator, femeia nu a dorit să facă declarații.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut recent un credit și sunteți sau ați fost în imposibilitatea de a-l plăti? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰