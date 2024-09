Imediat gazul a început să iasă, iar oamenii s-au speriat pentru că în orice clipă se putea produce o explozie. Aceştia au sunat disperaţi la 112, şi din fericire o nenorocire a fost evitată.

"La sosirea noastră ieşea gazul. Am asigurat măsuri PSI. Exista riscul de explozie. Am limitat pericolul, am făcut perimetrul să nu fie pericol pentru cetăţenii din zonă", a declarat Daniel Moți, şef Detașamentul de Pompieri Drobeta.

Vezi și

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Aţi găsit chirie la preţuri decente în marile oraşe din ţară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰