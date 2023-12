Oradea este pentru al patrulea an la rând Oraşul Faptelor Bune. Cei mai îndrăgiţi DJ de la Radio ZU au intrat ieri în casa de sticlă, iar timp de 7 zile au o singură misiune - să le dea o mână de ajutor oamenilor care au nevoie! 24 de ore din 24, întregul maraton al faptelor bune va fi transmis LIVE.

Buzdugan şi Morar: Echipa Radio ZU aplaudă în acest moment orădenii prezenţi alături de noi.

Puţin după ora 14:00, orădenii, dar şi turiştii veniţi din toate colţurile ţării i-au aşteptat cu sufletul la gură pe DJ-ii favoriţi, în Piaţa Unirii. După o şedinţă foto cu oamenii, vedetele Radio ZU au trecut la pupitrul din casa amplasată în cadrul Târgului de Crăciun. Acolo vor rămâne timp de o săptămână pentru a face fapte bune.

Mihai Morar: Oraşul faptelor bune e precum copilul meu, de la început la sfârşit. Am venit cu o bucurie. Tot anul am visat să vin la microfonul acesta cu inima roz.

Daniel Buzdugan: Emoţii vor fi pentru fiecare caz. Suntem aici într-un oraş care are experienţă de fapte bune. Suntem bine primiţi. Echipa câştigătoare nu se schimbă.

Un proiect de suflet al echipei Radio ZU, care de opt ani, în prag de Crăciun, intră în pielea Moşului şi îndeplineşte dorinţe. Iar cu ajutorul lor, poveştile triste ajung să aibă un final fericit.

Emma Ştefan: Acum e momentul în care o să facem cunoştinţă cu prima poveste, dar şi cu primul om care e suficient de generos.

Tea: Abia aştept să aud din nou vocile acelea la telefon, oamenii aceia plini de speranţă.

În schimbul faptelor bune, DJ-ii de la Radio ZU, îi răsplătesc pe toţi cei care îndeplinesc o moftă.

Cuza: Aş fi în stare să fac absolut orice. Nu există sacrificiu suficient de mare, încât să nu faci să ajuţi pe cineva care chiar are o problemă.

Răzvan Popescu: Sunt convins că oricâte aşteptări îmi fac eu, ele vor fi depăşite.

Chiar cu o săptămână înainte de Crăciun, cei 8 dj-i, au ales să locuiască şapte zile, 24 de ore din 24, într-o casă de sticlă pentru a le da oamenilor o mână de ajutor.

Cuza: Targetul este să rezolvăm toate cazurile şi toate cazurile neplăcute pe care le luăm, le discută, şi le expunem în oraşul faptelor bune.

Raluca Benavides: Îmi doresc să simt din nou aşa cum ştiam oraşul ffaptelor bune, pentru că mă vucur din nou că suntem cu toţii împreună.

Turist: Întotdeauna am ascultat poveştile, iar pentru cele care m-au impresionat, întotdeauna am donat, din puţinul meu şi din ceea ce am putut.

Turist: Am venit pentru concert şi pentru că tata ascultă radio în fiecare zi.

Întreaga campanie poate fi ascultată sau văzută non-stop pe toate frecvențele Radio ZU, dar şi pe site-ul radioului. Diseară, pe scena amplasată în Piaţa Unirii, vor concerta Nicole Cherry, Raluka, JO şi Andrei Bănuță. În cele şapte zile pe scena Oraşului Faptelor Bune vor urca 27 de artiști.

