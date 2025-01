Timişoara, mica Vienă ajunge în Viena cea mare. Pe cont propriu şi nu sub brandul de ţară. A preluat iniţiativa şi este hotărâtă să atragă şi mai mulţi turişti, alături de Sibiu şi Oradea. Doar anul trecut în oraşul de pe Bega au venit. Peste 260.000 de vizitatori.

Oraşele care se promoveze singure

Este pentru prima dată când 3 oraşe importante se unesc ca să-şi continue promovarea turistică chiar dacă timpul pentru pregătirea standului şi a materialelor a fost limitat.

"Colaborând cu cele 2 destinaţii, bineînţeles ca efortul financiar este mai mic decât dacă am fi mers singuri, costurile doar pentru construcţia şi chiria spaţiului ajung la 3000- 4000 de euro/ oraş", a declarat Laura Boldovici – Organizația de Management a Destinației.

Iar standul creat de cele 3 oraşe, în timp record, nu arată nici pe departe ca cel cu care România s-a prezentat, de exemplu la Târgul de turism de la new york. În 2022, invitam turiştii străini cu... o panza neagra şi cateva poze color, care au starnit un val de reactii negative, mai ales în online.

"În toată discuţia asuterităţii este o absurditate să tai fix acolo unde ar fi o investiţie să aduci venituri în plus în ţară pentru că avem nevoie de turişti. Este o premieră şi confirmă ceea ce noi bănăţenii spunem de mult că schimbarea în bine, în România vine de jos, din regiuni şi poate nu aşa de mult din Bucureşti", a declarat Dominic Fritz – primarul Timișoarei.

În Timişoara, găseşti turişti si la -5 grade celsius.

"Noi vizităm Timişoara pentru că am auzit de cultura orașului, de toate bisericile, de acest loc cu case colorate". "Am auzit de Timişoara de pe social media, am văzut un video, şi am intrat pe internet ca să vedem mai exact despre ce e vorba", spun turiştii.

Timișoara pleacă la Viena nu doar pentru ea, ci și pentru a arăta ce are România de oferit. Dar, adevărul este că nu ai cum să nu prinzi drag de Timişoara.

Și drag de Oradea prind tot mai mulţi turişti. Din cei 200.000 de vizitatori înregistrati anul trecut, peste 10% au fost străini.

