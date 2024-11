Video Oraşul care este o mină de aur pentru cerşetori. O femeie şi-a folosit la -5 grade nou-născutul pentru un ban în plus

O vorbă din bătrâni spune că mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primeşte pomană. Aşa se face că bătrâni, copii sau mame cu bebeluşi în braţe sunt cei care atrag mila trecătorilor. Cerşetoria nu mai e de mult ceva neobişnuit, însă o poveste şocantă vine din Bistriţa. Un bebeluş care nu a împlinit încă o lună a fost folosit de cea care i-a dat viaţă pentru a face un ban în plus, deşi afară termometrele arătau sub zero grade.