Vezi și

Maria are 8 ani şi a încondeiat pentru prima dată un ou de Paşte.

Mi se pare foarte distractiv!

Doamna Ana-Maria este din comuna Scânteia, din judeţul Iaşi.

Încondeiază ouă de 20 de ani şi spune că cea mai mare bucurie a sa este când vede un copil fericit, după ce l-a învăţat vechiul meşteşug.

Ana-Maria Zăbavă, meşter popular: Văd bucuria în ochii lor, mă încarc cu bucuria lor. Am văzut şi la bunici, dar tehnica am prins-o la mănăstire la Miclăuşeni. Am stat câteva zile acolo şi maicile m-au învăţat în atelierul lor.

Sofia, 11 ani: Nu am mai făcut până acum. E o experienţă nouă şi îmi place foarte tare. E foarte interesant. Am crezut că e mult mai complicat, dar nu e aşa de complicat.

De departe însă atenția celor ajunși în fața Palatului Culturii din Iași a fost atrasă de ouăle pictate sau încondeiate de meșterii populari veniți din toată Moldova. De la ei am aflat că modelele originale au fost inspirate din motive florale sau de obiecte agricole din gospodărie.

Ouă încondeiate. Tradiţiile de Paşti, promovate la Iaşi

Clara Mihociu, reporter Observator: Aici sunt ouă cu modele vechi. Este crucea, fierăstrăul, plugul, frunza de stejar, coarnele berbecului. În funcţie de complexitatea modelului, dar şi de dimensiunea oului, preţurile variază. Pentru unul de prepeliţă încondeiat, plătim doar 10 lei, în timp ce un ou de raţă costă 20 de lei. Dacă vorbim despre un ou de dimensiuni mai mari, precum e cel de gâscă încondeiat, vom plăti 50 de lei. Unul de struţ costă 400 de lei, iar dacă despre un ou de struţ pictat cu o icoană, vom scoate din buzunar 800 de lei.

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii: Pentru al 23-lea an, iată, organizăm un astfel de târg. Ce poate fi mai frumos în această perioadă decât să facem un târg prin care să ducem mai departe tradiţiile noastre şi încondeiatul ouălor face parte din această tradiţie.

Chiar dacă meşteşugul este unul vechi, cei care îl practică ştiu să ţină pasul cu noile generaţii şi cerinţele acestora.

Clara Mihociu, reporter Observator: Meşterii populari au învăţat de-a lungul timpului să aducă vechiului meşteşug noi forme. Astfel, găsim acum ouă încondeiate perforate, îmbrăcate în ceară colorată sau chiar transformate în cutii de bijuterii.

Târgul din Iaşi continuă şi astăzi. În următoarele două săptămâni, meșterii vor ajunge și la muzeul vinului de la Hârlău, dar și la castelul lui Cuza de la Ruginoasa.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei De unde vă faceţi cel mai des aprovizionarea cu verdeţuri şi legume? Pieţe Supermarket Alte surse

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰