Vezi și

Culoarea anului 2024 de la Pantone este PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, o nuanţă de piersică blândă şi hrănitoare, care ne aminteşte să încetinim şi să avem grijă de noi înşine şi de ceilalţi. Numele acestei culori romantice reflectă senzualitatea tactilă asociată cu această nuanţă: piersicile catifelate, penele moi de marabou, satinul şi mătăsurile netede de epocă, toate acestea ne vin în minte când ne gândim la combinaţia de roz şi portocaliu.

Selecţia unei culori care este sinonimă cu conexiunea umană

Pentru Leatrice Eiseman, directorul executiv al Pantone Color Institute, "Peach Fuzz" este o culoare potrivită pentru momentul pe care îl trăim, o reflectare a nevoilor şi dorinţelor umane de bază pe care mulţi le pot simţi în mijlocul unor vremuri dificile.

"Pe măsură ce intrăm în 2024, unele dintre lucrurile care au devenit deosebit de evidente pentru noi este conceptul de stil de viaţă care capătă un nou sens", a declarat Eiseman pentru Time. "Am trăit în această perioadă de agitaţie în multe aspecte ale vieţii noastre şi, ca urmare a acestui fapt, nevoia noastră de îngrijire, empatie şi compasiune continuă să devină tot mai puternică pe măsură ce ne imaginăm un viitor mai paşnic".

Eiseman subliniază că nuanţa delicată cheamă privitorii la experienţa umană, punând accentul pe importanţa sănătăţii şi a bunăstării pentru minte, trup şi suflet. De la culorile calde ale unui răsărit sau apus de soare până la confortul unei pături pufoase, culoarea afirmă momentele de linişte interioară cu nevoia profundă de comunitate şi conexiune. "Ni s-a reamintit că o parte vitală a unei vieţi bune şi a unei vieţi pline este să ai sănătatea, rezistenţa şi puterea de a te bucura de ea", a declarat Eiseman. "Într-o lume care adesea pune accentul pe productivitate şi pe realizări externe, este important să recunoaştem nevoia de a ne promova sinele interior şi de a găsi momente de răgaz, creativitate şi conexiune umană".

Pentru Laurie Pressman, vicepreşedinte al Pantone Color Institute, selecţia de culori din acest an este deosebit de semnificativă, având în vedere că este cea de-a 25-a aniversare a programului Pantone Color of the Year. Pentru Pressman, selecţia unei culori care este sinonimă cu conexiunea umană este simbolică nu numai pentru acest an, ci şi pentru obiectivul general al programului în sine.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!