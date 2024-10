Sute de credincioşi s-au alăturat procesiunii, recunoscători că s-au învrednicit să ajungă la pelerinaj. Teodora a terminat facultatea, dar încă nu are un loc de muncă. Speră că rugăciunile ei vor fi ascultate. "Am terminat facultatea şi încă nu m-am angajat şi mă rog să găsesc un loc aşa cum trebuie. Nu am pretenţii pentru început, dar să fie colectivul înţelegător şi să am de unde să învăţ", spune Teodora.

Unii credincioşi vor doar să mulţumească pentru tot ce au şi au primit. "Pentru mine a făcut enorm de multe. Este strigător la cer ce se poate întâmpla în familia mea de mi-a umplut casa cu bucurie. Vă văd cu lacrimi în ochi, da, pentru că a fost şi s-a vindecat şi vin pentru mulţumire, nu pentru altceva", spune un credincios.

Pelerinii au ajuns la Patriarhie încă de la 5 dimineaţa. Mulţi au străbătut sute de kilometri pentru a putea participa la sfintele liturghii. "Din judeţul Constanţa, 20 de ani aniversez anul ăsta de când vin. Am rămas impresionată şi m-am bucurat că aici trăim minunea minunilor. Aveam 7 copii şi toţi au ajuns bine", spune o femeie.

A fost adusă din Cipru şi racla cu moaștele Sfântului Lazăr

Anul acesta a fost adusă din Cipru şi racla cu moaștele Sfântului Lazăr, ocrotitorul celor bolnavi. "Ne-am gândit să fie ca o mângâiere pentru fraţii aflaţi în suferinţă pentru că multe dintre persoanele care vin la sfintele moaşte au diverse suferinţe şi necazuri şi totodată se roagă pentru astfel de persoane care trec prin încercări", a declarat Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al BOR.

Peste 40.000 de pelerini s-au închinat la sfintele moaşte în primele 4 zile, iar de astăzi şi până săptămâna viitoare patriarhia se aşteaptă ca numărul acestora să se dubleze sau chiar să se tripleze. Racla cu sfintele moaşte va fi aşezată în Baldachinul Sfinţilor până luni seara, după închinarea ultimul pelerin.

Turiştii străini au fost impresionaţi de procesiune. "(R: De unde sunteţi?) Din Brazilia. (R: Ce faceţi aici?) Turism. E foarte frumos. Eu sunt catolic, dar ortodoxismul e atât de frumos", a declarat un turist străin.

Pelerinajul pe Dealul Patriarhiei se va încheia duminică seara

Sâmbătă, 26 octombrie este sărbătorit Sântul Dimitrie Izvorâtorul de mir, iar duminică, pe 27 octombrie, Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului. Pelerinajul pe Dealul Patriarhiei se va încheia duminică seara.

"Recomand tuturor credincioşilor care vor participa la manifestarea religioasă să respecte caracterul solemn al evenimentului, să nu se implice în niciun fel de conflicte, iar pentru soluţionarea oricăror probleme de orice tip să se adreseze jandarmeriei", a precizat Alexandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmeria Bucureşti.

