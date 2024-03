Vezi și

Peste 13 milioane de turiști s-au cazat în hotelurile, pensiunile și apartamentele de închiriat din România anul trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică. 15% au venit din străinătate şi s-au cazat mai ales în București, Constanţa și Brașov. În Capitală, am găsit azi un grup mare de suedezi. Sunt interesaţi, evident, de Palatul Parlamentului.

Peste 13 milioane de turiști s-au cazat în România în 2023

Turist: Vizităm, suntem turiști, Am fost în Poiana Brașov la schi, iar acum în București, pentru câteva zile, suntem 4 famili, din Suedia.

Şi acest bărbat din Scoţia a vrut să vadă clădirea mamut care adăposteşte Senatul şi Camera Deputaţilor.

Turist: Am fost in Transilvania zilele trecute si mi-a placut si acolo. Am fost plăcut surprins.

În Bucureşti au ajuns şi mai mulţi cetăţeni turci, dornici să ne viziteze ţara.

În centrul Braşovului, am întâlnit acest cuplu din Marea Britanie. Tinerii au vizitat, bineînţeles, castelul Bran.

Tursită: Mâncarea este delicioasă. Am mâncat gulaş şi a fost foarte delicios.

Tursit: Am venit ieri şi vom sta până marti. Tocmai ce am venit de la Castelul lui Dracula,a fost foarte frumos.

Fluxul mare de turişti străini îi bucură și pe hotelieri

Caius Covrig, proprietar hotel: Da sunt solicitări mai mari, acolo văd o creștere mai mare pe restaurant, volumul de oaspeți care vin din exterior. De la an la an am văzut o creștere considerabilă din partea străinilor.

Cristina Tănasă, reporter Observator: Datele oficiale arată că anul trecut în România s-a înregistrat o creștere de 17% a vizitatorilor străini. Pe primele locuri se afla Germania cu 206 400 de persoane, urmată de Italia și Israel.

Durata medie a cazărilor este de doar 2 zile, semn că cele mai multe vizite sunt city-break-uri sau călătorii legate de afaceri. Sunt însă destui străini care aleg circuite care să cuprindă cât mai multe oraşe și obiective turistice.

Traian Bădulescu, reprezentant asociația națională a agenților de turism: Majoritatea aleg circuite tematice culturale. Transilvania, Bucovina, Delta Dunării.

Şi artiștii de renume atrag în perioada verii, la festivalurile organizate în țara noastră, persoane din întreaga lume.

Deşi numărul străinilor care vin la noi este în creştere, încă nu ne-am apropiat de cifra de dinainte de pandemie. În 2019, am avut 2,8 milioane de vizitatori din alte state.

