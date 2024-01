Vezi și

Vaccinurile aduc României un nou dosar. pe lângă cel din ţară, deschis pentru că am cumpărat prea multe doze, acum avem probleme şi la Bruxelles pentru că nu am plătit ce am contractat şi nu am mai luat.

Pfizer cere să ne "respectăm angajamentele"

Mihai Constantin, purtător de cuvânt al Guvernului: A venit o notificare de deschidere a acestui litigiu de catre compania farmaceutică. Este vorba despre faptul ca România a estimat un necesar pentru doze de vaccin însă amendamentul la care face referire Pfizer nu a fost semnat de Ministerul Sănătăţii, în consecinţă nu s-a putut face vreo plată pentru că nu există acele doze încasate de statul român.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii: Este o notificare oficială, am primit o prin poştă. Am informat guvernul, ne pregătim să alegem o firmă de avocatură. România trebuie reprezentată bine, suma este uriaşă. Sunt bani publici, avem o şansă, nu ştiu cat de mare sau mică. Contractul e semnat de către Comisia Europeană. Va compromite foarte mult încrederea oamenilor în vaccin.

Dacă instanţa de la Bruxelles va decide că s-au încălcat termenii contractuali, statul român e bun de plată. Anul trecut, negocierile între cele două părţi au eşuat.

"Pfizer și BioNTech caută să facă România să își respecte angajamentele pentru comenzile de vaccinuri COVID-19. Aceste proceduri formale vin după discuții lungi între părți, care au avut loc în spiritul parteneriatului cu România și cu membrii Guvernului României." <Sursă: răspuns Pfizer/context.ro>

În plină pandemie, România a comandat 80 de milioane de doze de vaccin de la cele trei companii producătoare. În ţară, au ajuns 35 de milioane de doze pentru care am plătit 2, 5 miliarde de lei. Cele mai multe, potrivit contractului, au fost de la Pfizer. Doar că un număr enorm de doze nu au fost folosite: peste 3 milioane au fost vândute, alte 2 milioane au fost donate şi 7 milioane de vaccinuri au fost distruse pentru că au expirat.

În plus, de la Pfizer, potrivit contractului, în depozitele Ministerului Sănătăţii ar fi trebuit să mai ajungă alte 28 de milioane de doze de vaccin, în valoare de 3 miliarde de lei, bani cu care România ar fi putut construi un spital regional sau alte câteva spitale mai mici ca cel din Mioveni, singurul spital nou ridicat în ulrimii 30 de ani.

Nu doar România este în litigiu cu Pfizer, ci şi Ungaria, şi Polonia. Compania producătoare de vaccin cere de la Ungaria 60 de milioane de euro pentru trei milioane de doze de vaccin pe care nu le-a mai luat, iar de la Polonia - peste un miliard de euro pentru 60 de milioane de doze de ser.

